الخطوط التونسية للخدمات الأرضية : طرد 49 شخصا من أصحاب الشهائد المزوّرة

أكّدت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، خلال جلسة برلمانية عقدت مؤخّرًا، أن الإدارة تلقّت مراسلات رسمية من وزارة التربية تُثبت أن الشهائد العلمية لـ49 شخصًا من المنتدَبين سابقًا ثابت أنها مزوّرة.



وأوضحت أن هذه المعطيات فرضت تطبيق القانون، خاصة أحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينصّ صراحة على سحب قرارات الإدماج أو الانتداب في حال ثبوت التدليس أو استعمال وثائق غير سليمة.









من جهته، أكّد وزير النقل رشيد عامري أنّ عملية التدقيق في صحة الشهائد العلمية ما تزال جارية، وتشمل كامل القطاعات دون استثناء، في إطار منهج إصلاحي يهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العمومية.