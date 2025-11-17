تاجيل قضية التأمر على أمن الدولة لجلسة 27 نوفمبر

قررت اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجلسة الإستئنافية الثانية في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1" ، لجلسة 27 نوفمبر الجاري مع حجز مطالب الافراج للنظر فيها أثر الجلسة .وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فتكتسي الأحكام الصادرة في حقهم صبغة النفاذ العاجل.