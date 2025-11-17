تاجيل قضية التأمر على أمن الدولة لجلسة 27 نوفمبر
قررت اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجلسة الإستئنافية الثانية في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1" ، لجلسة 27 نوفمبر الجاري مع حجز مطالب الافراج للنظر فيها أثر الجلسة .
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فتكتسي الأحكام الصادرة في حقهم صبغة النفاذ العاجل.
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
