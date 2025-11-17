Babnet   Latest update 15:33 Tunis

اختتام الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b3313028c37.64213992_jokeigqmphnlf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
أسدل الستار يوم السبت 15 نوفمبر على فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، الذي انتظم من 11 إلى 15 نوفمبر 2025 تحت شعار"الحقوق لا تتجزأ".

وآلت جائزة الفيلم الوثائقي القصير لفيلم "بنات أفغانستان" اخراج ايمانويلا زوكالا ،من إيطاليا، ومنحت جائزة الفيلم الوثائقي الطويل لفيلم، "غصة" لهانيا خوري من لبنان، مع تنويه لجنة التحكيم بفيلم " أب وابن وسانكارا" اخراج اندرياس لانداك من ألمانيا، وأهدى المخرج التتويج للشعب الفلسطيني المقاوم.

أما جائزة الفيلم الروائي الطويل، فقد تحصل عليها، مناصفة،  فيلما "سامية" لياسمين سمديريلي، وإنتاج بلجيكي ألماني إيطالي، و"مستنزف بالأحلام" للشيخ مأمون، من كوريا الجنوبية.

وتم منح جائزة الفيلم الروائي القصير لفيلم "لماذا تعود كل صيف" من إخراج خولي سواريز، من اسبانيا، وهو البلد الضيف على هذه الدورة، في حين تحصل فيلم "حدود" اخراج سعيد محسن حسيني من أفغانستان على جائزة الأفلام التحريكية.
وقد شهد المهرجان مشاركة 55 فيلما من 32 دولة، من بينها 6 أفلام روائية طويلة و17فيلما روائيا قصيرا و9 أفلام وثائقية و13 فيلما وثائقيا قصيرا و10 أفلام تحريك.
وشهد حفل اختتام هذا الحدث الثقافي ذي الطابع الحقوقي، الذي تنظمه  الجمعية الثقافيّة التونسية للإدماج والتكوين(ACTIF)، عرض الفيلم الروائي القصير "ما وراء الواقع" للمخرج بشير بوزيان، وهو من إنتاج مكتب هيئة الأمم المتحدة بتونس، وهو من بطولة كل من، فاطمة صفر ونادية بوستّة وعصام عبسي وعاطف بوزيدي وكاهنة، ويطرح هذا العمل موضوع العنف المُسلط على النساء في فضاءات مختلفة.
 
 
 


*.*.*