مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل

شرعت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مراجعة شاملة لمنظومة التكوين وتوزيع الاختصاصات بما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل والأولويات الوطنية، وذلك انسجاما مع الاهداف الوطنية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الجهوية.



وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان هذه المراجعة تشمل دراسة امكانية توسيع مهام معهد المناطق القاحلة بمدنين ليصبح مؤسسة مزدوجة الوظيفة تعنى بالبحث العلمي والتعليم العالي في مجالات الفلاحة الصحراوية والإبقاء على الصبغة الادارية والمالية الحالية للمعهد ضمانا لاستمرارية الاداء المؤسساتي والحفاظ على الاستقرار التنظيمي والقانوني الذي يكفل حسن سير المرفق العمومي.



ويتم في هذا الإطار إعداد مذكرة تفسيرية مفصلة ستعرض على أنظار المصالح المعنية بالموضوع قصد دراسة المقترح والبت فيه في أقرب الآجال، وفق ما أكدته الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب بالبرلمان بوبكر بن يحي، حول بعث معهد عالي لعلوم الصحراء بولاية قبلي.ويشهد القطاع الفلاحي بالجنوب التونسي تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وضمان الأمن الغذائي وهو ما يجعل الحاجة الى مؤسسة تعليم عالي فلاحي في هذه الجهة حاجة ملحة وذات أهمية استراتيجية لدعم التنمية الجهوية والوطنية، حسب وزارة الفلاحة.