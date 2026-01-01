Babnet   Latest update 22:10 Tunis

مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69544453243510.73956785_infqogkhlmejp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
شرعت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مراجعة شاملة لمنظومة التكوين وتوزيع الاختصاصات بما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل والأولويات الوطنية، وذلك انسجاما مع الاهداف الوطنية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الجهوية.
 
  وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان هذه المراجعة تشمل دراسة امكانية توسيع مهام معهد المناطق القاحلة بمدنين ليصبح مؤسسة مزدوجة الوظيفة تعنى بالبحث العلمي والتعليم العالي في مجالات الفلاحة الصحراوية والإبقاء على الصبغة الادارية والمالية الحالية للمعهد ضمانا لاستمرارية الاداء المؤسساتي والحفاظ على الاستقرار التنظيمي والقانوني الذي يكفل حسن سير المرفق العمومي.

 
  ويتم في هذا الإطار إعداد مذكرة تفسيرية مفصلة ستعرض على أنظار المصالح المعنية بالموضوع قصد دراسة المقترح والبت فيه في أقرب الآجال، وفق ما أكدته الوزارة في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب بالبرلمان بوبكر بن يحي،  حول بعث معهد عالي لعلوم الصحراء بولاية قبلي.
 

  ويشهد القطاع الفلاحي بالجنوب التونسي تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وضمان الأمن الغذائي وهو ما يجعل الحاجة الى مؤسسة تعليم عالي فلاحي في هذه الجهة حاجة ملحة وذات أهمية استراتيجية لدعم التنمية الجهوية والوطنية، حسب وزارة الفلاحة.
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321218

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:16
14:55
12:30
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-10
21°-11
21°-14
19°-12
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026