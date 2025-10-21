رياض جراد: لا قدر الله ..ان تم إغلاق المجمع الكيميائي راو سوم البطاطا باش يكون 7 آلاف

أفاد الثلاثاء 21 أكتوبر، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد بانه في حال تم اغلاق المجمع الكيميائي فإن سيكون هناك تداعيات سلبية على القطاع الفلاحي وبالتالي على المقدرة الشرائية للمواطن.



وقال جراد " لا قدر الله وتم إغلاق المجمع الكيميائي بقابس راو الإنتاج الفلاحي باش يطيح للربع وسوم البطاطا باش يكون 7 آلاف" فقاطعه مقدم البرنامج قائلا "انت قلتلنا المرة الّي حياة الناس أهم من الفلاحة والاقتصاد وغيرو" فردّ جراد بالقول " بطبيعة الحال، بطبيعة الحال".



وكان سكان قابس دخلوا اليوم الثلاثاء، في إضراب عام، احتجاجاً على استمرار نشاط وعمل المجمع الكيميائي، الذي يتسبب منذ عقود في تلويث الهواء وانتشار الأمراض، بسبب الغازات السامة الصادرة منه.وشمل الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والإدارية، حيث أغلقت المتاجر والمقاهي وعدد من المؤسسات الصناعية والإدارية أبوابها، كما تعطلت الدروس في المدارس والمعاهد، فيما يستعد الأهالي لتنظيم مسيرة حاشدة مساء اليوم للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع ونقلها بعيدا عن المناطق السكنية، دفاعاً عن حقهم في بيئة نظيفة وآمنة.