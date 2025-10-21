Babnet   Latest update 10:25 Tunis

أحكام سجنية في قضايا فساد تطال نقابة قوات الأمن الداخلي وصاحب مطبعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/646fd2e936c378.86130725_pogqjlfhnimek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 09:53
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في نقابة قوات الأمن الداخلي، إلى جانب صاحب مطبعة، بعد تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وتم الحكم بـ 4 سنوات سجن في حق نبيل العياري، الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن الداخلي، إلى جانب أعضاء آخرين من النقابة، فيما قضت المحكمة بـ 6 سنوات سجن في حق صاحب مطبعة خاصة، و3 سنوات سجن ضد عضو سابق بالنقابة.




المتهمون مثلوا أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بـ:

* الخيانة الموصوفة
* المشاركة في جرائم مالية
* غسيل أموال
* شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بمداخيل ومصاريف النقابة

وبعد جلسة مطولة تم خلالها استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قرّرت المحكمة إصدار الأحكام المذكورة.


يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر في سنة 2023 بطاقة إيداع بالسجن ضد الكاتب العام السابق للنقابة، بعد ثبوت وجود شبهات جدّية تتعلق بسوء التصرف في الموارد المالية للنقابة واستغلالها خارج الأطر القانونية.


