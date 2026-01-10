Babnet   Latest update 12:27 Tunis

جامعة مديري الصحف تعبر عن "انشغالها العميق" من استمرار تعطل إسناد البطاقات المهنية للصحفيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ftdj2018.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 11:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، اليوم السبت، عن "انشغالها العميق من تواصل حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي"، داعية إلى التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بسدّ الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف حتى تتمكن من استئناف نشاطها.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن قرار التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 غير قابل للتجديد طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، ما يعني أن هذه البطاقات لم تعد صالحة، الأمر الذي يعيق عمل الصحفيين ويحرمهم من حقوقهم المهنية.


كما نددت بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2026، مما سيحول دون دخولهم الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة مهامهم، مسجلة باستغراب عدم توصل المؤسسات الإعلامية، إلى حد شهر جانفي، بملفات تجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة في الآجال المعهودة.


وطالبت الجامعة بالإسراع في معالجة هذه الإشكاليات ووضع حد للتعقيدات الإدارية، لما فيه مصلحة قطاع الإعلام في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321637

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:24
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-12
15°-10
16°-7
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026