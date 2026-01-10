خوفا من مصير مادورو.. رئيس كولومبيا يعلن التوجه إلى واشنطن "لوقف حرب عالمية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961eb096471a2.34138666_qkhgmpfnelioj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن نيته السفر إلى واشنطن بهدف "وقف الحرب العالمية"، وذلك في أعقاب دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع في البيت الأبيض.



وردا على سؤال لشبكة CBS الأمريكية عما إذا كانت الرحلة مرتبطة برغبته في وقف الحرب في أمريكا اللاتينية، قال بيترو: "لوقف الحرب العالمية"، جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب سابقا أن الاستعدادات جارية للقاء بينهما في البيت الأبيض قريبا.







تأتي هذه الخطوة في ظل تصريحات سابقة لبيترو كشف فيها عن مخاوف عميقة من تدخل عسكري أمريكي محتمل ضد بلاده وخشيته من أن يلقى مصير مادورو. فقد صرح لصحيفة "الباييس" الإسبانية أن ترامب أخبره خلال مكالمة هاتفية شخصية عن نيته تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، خاصة بعد الأحداث في فنزويلا. وأضاف أن إمكانية التدخل العسكري قد "تجمدت" حاليا.





يأتي هذا اللقاء المخطط له في أعقاب العملية الأمريكية في فنزويلا في 3 جانفي، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وقد نفى مادورو وزوجته التهم.



وأدت تلك العملية إلى انتقال السلطة مؤقتا في فنزويلا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وإلى إدانة دولية من عدة أطراف، بما في ذلك روسيا والصين وكوريا الشمالية، التي اعتبرت الإجراء الأمريكي انتهاكا للقانون الدولي.