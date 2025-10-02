قائمة التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي
أعلن المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود، أنّ عدد التونسيين المشاركين على متن السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال صباح اليوم بلغ 25 ناشطًا، موزعين على عدة سفن:
* سفينة دير ياسين: وائل نوار – ياسين قايدي – غسان هنشيري – مازن عبد اللاوي – نبيل الشنوفي – عبد الله المسعودي – عزيز ملياني – نور الدين سلواج – سيرين غرايري
* سفينة فلوريدا: أنيس عباسي – محمد علي – لطفي حاجي – أشرف خوجة – محمد مراد
* سفينة ألكاتالا: حمزة بوزويدة – لؤي الشارني – مهاب السنوسي – زياد جاب الله
* سفينة ميامي: فداء عثمني – غسان كلاعي – محمد أمين حمزاوي
* سفينة سيروس: جهاد الفرجاني
* سفينة هيوڨا: خليل الحبيبي
* سفينة أدادجو: حسام الدين الرمادي
* سفينة أمستردام: محمد علي محي الدين
كما أوضح أنّ السفينة الخاصة "سامر تايم جونغ" المخصّصة للتوثيق والمراقبة، تضم 3 تونسيين، وقد انسحبت نحو قبرص بعد بلوغها النقطة 100 ميل بحري في المنطقة الحمراء، لمواصلة مهامها من هناك.
