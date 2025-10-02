قائمة التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68debfa628eab9.21178967_mpenqofgijlhk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود، أنّ عدد التونسيين المشاركين على متن السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال صباح اليوم بلغ 25 ناشطًا، موزعين على عدة سفن:



* سفينة دير ياسين: وائل نوار – ياسين قايدي – غسان هنشيري – مازن عبد اللاوي – نبيل الشنوفي – عبد الله المسعودي – عزيز ملياني – نور الدين سلواج – سيرين غرايري

