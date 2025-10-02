Babnet   Latest update 19:33 Tunis

قائمة التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68debfa628eab9.21178967_mpenqofgijlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025
      
أعلن المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود، أنّ عدد التونسيين المشاركين على متن السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال صباح اليوم بلغ 25 ناشطًا، موزعين على عدة سفن:

* سفينة دير ياسين: وائل نوار – ياسين قايدي – غسان هنشيري – مازن عبد اللاوي – نبيل الشنوفي – عبد الله المسعودي – عزيز ملياني – نور الدين سلواج – سيرين غرايري

* سفينة فلوريدا: أنيس عباسي – محمد علي – لطفي حاجي – أشرف خوجة – محمد مراد

* سفينة ألكاتالا: حمزة بوزويدة – لؤي الشارني – مهاب السنوسي – زياد جاب الله
* سفينة ميامي: فداء عثمني – غسان كلاعي – محمد أمين حمزاوي
* سفينة سيروس: جهاد الفرجاني
* سفينة هيوڨا: خليل الحبيبي
* سفينة أدادجو: حسام الدين الرمادي
* سفينة أمستردام: محمد علي محي الدين

كما أوضح أنّ السفينة الخاصة "سامر تايم جونغ" المخصّصة للتوثيق والمراقبة، تضم 3 تونسيين، وقد انسحبت نحو قبرص بعد بلوغها النقطة 100 ميل بحري في المنطقة الحمراء، لمواصلة مهامها من هناك.


