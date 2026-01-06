بلال العيفة يكشف معطيات عن ارتباك إداري داخل المنتخب الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695cd98bad25e0.42806894_qefkpglijonhm.jpg width=100 align=left border=0>

كشف اللاعب الدولي التونسي السابق بلال العيفة، أمس الاثنين 5 جانفي، عن ما وصفه بحالة من الفوضى الإدارية والتنظيمية داخل المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح العيفة، في تصريحاته، أنّ عددا من لاعبي المنتخب طُلب منهم اقتطاع تذاكر السفر على نفقتهم الخاصة، مضيفا:





«فمّة ملاعبية توّة في المنتخب يقولولهم قصّو التساكر بفلوسكم وتو نعطيوكم كي تجيو».

واعتبر العيفة أنّ هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ المنتخب الوطني، مؤكدا أنّ مثل هذه الإشكاليات لم تكن تحصل في عهد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، على حدّ تعبيره.





ويأتي هذا التصريح في سياق تداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، لمقاطع فيديو تُظهر عددا من لاعبي المنتخب الوطني المحليين على متن طائرة مسافرين عادية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.



وتُفيد المعطيات المتداولة بأنّ اللاعبين المحليين سافروا في رحلة الذهاب إلى المغرب على متن طائرة خاصة، في حين عادوا عبر رحلة تجارية عادية، حيث ظهر اللاعب علي معلول في أحد المقاطع وهو يبحث عن مقعده داخل الطائرة.





