Babnet   Latest update 11:20 Tunis

بلال العيفة يكشف معطيات عن ارتباك إداري داخل المنتخب الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695cd98bad25e0.42806894_qefkpglijonhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 10:41 قراءة: 0 د, 58 ث
      
كشف اللاعب الدولي التونسي السابق بلال العيفة، أمس الاثنين 5 جانفي، عن ما وصفه بحالة من الفوضى الإدارية والتنظيمية داخل المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح العيفة، في تصريحاته، أنّ عددا من لاعبي المنتخب طُلب منهم اقتطاع تذاكر السفر على نفقتهم الخاصة، مضيفا:

«فمّة ملاعبية توّة في المنتخب يقولولهم قصّو التساكر بفلوسكم وتو نعطيوكم كي تجيو».

واعتبر العيفة أنّ هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ المنتخب الوطني، مؤكدا أنّ مثل هذه الإشكاليات لم تكن تحصل في عهد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، على حدّ تعبيره.


ويأتي هذا التصريح في سياق تداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، لمقاطع فيديو تُظهر عددا من لاعبي المنتخب الوطني المحليين على متن طائرة مسافرين عادية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.

وتُفيد المعطيات المتداولة بأنّ اللاعبين المحليين سافروا في رحلة الذهاب إلى المغرب على متن طائرة خاصة، في حين عادوا عبر رحلة تجارية عادية، حيث ظهر اللاعب علي معلول في أحد المقاطع وهو يبحث عن مقعده داخل الطائرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321422

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-8
15°-11
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026