20 سنة سجنا لكهل حول وجهة طفل قاصر واعتدى عليه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 08:18
      
"قضت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كهل 20 سنة، لتغييره وجهة طفل قاصر لم يتجاوز سن العاشرة إلى مكان مهجور في العاصمة، والاعتداء عليه.... ولم يكتف الجاني بذلك، بل احتجز الطفل وواصل الاعتداء عليه."


