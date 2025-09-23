الكابتن كريم اللومي يوضّح ملابسات حادثة مطار نيس: المهم أنّ الركاب والرحلة انتهت بسلام

استضاف برنامج "Midi Express" على إذاعة إكسبراس أف أم من تقديم الإعلامية مريم بلقاضي، ظهر اليوم، رئيس الجامعة التونسية للطيارين كريم اللومي، للحديث عن الحادثة الخطيرة التي شهدها مطار نيس مساء الأحد 21 سبتمبر 2025، حين عبرت طائرة Nouvelair A320 القادمة من تونس على ارتفاع أمتار قليلة فوق طائرة easyJet A320 كانت مصطفة على المدرج استعدادًا للإقلاع، في واقعة صُنّفت من قبل مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي (BEA) كـ"حادث خطير".



في مستهل الحوار، شدّد كريم اللومي علىوتكوينهم المستمر، مؤكدًا أنّ ما حصل في نيس لم يكن نتيجة ضعف خبرة، بل جاء في سياقتميّزت بتساقط أمطار غزيرة واضطراب في الرؤية، إضافة إلى ضغط العمل الذي كان يواجهه برج المراقبة في المطار.وأوضح اللومي أنّكانت تقضي بأن تتم، فيما يُخصّص. غير أنّ قائد الطائرة التونسيةفي المحاولة الأولى، وهو نفس المدرج الذي كانت تستعد فيه طائرة easyJet للإقلاع.وأضاف أنّ الظروف المناخية العاصفة وسوء الرؤية زادت من تعقيد الوضع، لكن قائد الطائرة تصرّف بسرعة عبر تنفيذ مناورة إعادة الإقلاع (Go-around)، قبل أن يهبط بسلام بعد دقائق على المدرج الصحيح 04L.وأشار اللومي إلى أنّ الطيار التونسي قام أيضًا بطمأنة الركاب وشرح ما حصل داخل الطائرة لتفادي حالة الهلع، وهو ما يعكسفي التعامل مع المواقف الطارئة. واعتبر أنّ مثل هذه الشفافية مع المسافرين أساسية للحفاظ على الثقة.وبيّن ضيف البرنامج أنّ الحادثة قيد التحقيق حاليًا من قبل، وأن الجامعة التونسية للطيارين تتابع بدورها الملف بالتنسيق مع نظرائها على المستوى الدولي. وأضاف أنّ هذه الحوادث، رغم خطورتها، غالبًا ما تتحول إلىفي قطاع الطيران.ولفت اللومي إلى أنّ مطار نيس يُعدّ من المطارات المعقدة من حيث التضاريس والمجال الجوي المحيط به، وهو ما يستدعي تكوينًا خاصًا للطيارين المتجهين إليه، مشددًا على أنّ الطيارين التونسيين يتمتعون بالكفاءة اللازمة ويخضعون لتدريبات منتظمة تراعي المعايير الدولية.وختم رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط بالتأكيد على أنّ الهدف الأساسي يظل دائمًا، معتبرًا أنّ ما جرى كان بالفعل حادثًا خطيرًا، لكنه انتهى بأفضل سيناريو ممكن بفضل