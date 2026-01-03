وزير الشؤون الدّينية يشرف على اجتماع خاصّ بالاستعدادات لشهر رمضان

أشرف وزير الشؤون الدّينية ،أحمد البوهالي يوم الجمعة بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم

وأكّد الوزير أنّ الله تعالى خصّ رمضان بعبادة عظيمة هي الصّيام ،وأفرده بابتداء نزول القرآن الكريم ، مضيفا أنّه شهر القيام والدّعاء والتلاوة وفعل الخيرات وتوطيد صلة الرّحم والتعاون والتكافل





وأكد انه اعتبارا لأهميّة هذا الشّهر لدى التونسيّين، فإنّ الاستعداد له يجب أن يكون على أكمل وجه وفي أفضل الآجال ،مع المحافظة على نجاحات برامج السنة الفارطة والعمل على مزيد تطويرها والتجديد فيهاودعا أحمد البوهالي إلى إعداد خطّة عمل متكاملة وتقديم إحصائيات دقيقة بخصوص الأنشطة المزمع إنجازها،واستمع إلى مقترحات لبرامج متعلّقة بالاستعداد اللّوجستـي المتمثّل في أعمال الدّهن والفرش والإنارة والصيانة لبيوت الله تعالى مع إفراد المعالم الدّينيّة في المناطق النائية بالأولويةوتابع التحضيرات المتعلّقة بسدّ الشغورات وتكاليف إمامة صلوات التراويح، وبرنامج التوعية الدّينية وما يتضمّنه من دروس ومسامرات وإملاءات قرآنية وحديثية وشرح لأسماء اللّه الحسنى ،وتنظيم لقاءات حوارية مع الشباب، وأيام دراسية وندوات وإحياء المناسباتكما أوصى بإحكام التنسيق مع المؤسّسات ذات العلاقة بخصوص الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والصّحي ، على غرار حملات التبرّع بالدّم، وحفلات الختان،والمساعدات لذوي الدّخل المحدود،وزيارة المستشفيات ودور المسنينومن جهة أخرى ستشرف الوزارة على تنظيم المسابقات القرآنية المحليّة والجهويّة والإقليمية والوطنيّة بالتعاون مع الرابطة الوطنيّة للقرآن الكريم ،وستعمل على إقامة النسخة الثانية من معرض رمضان الذي سيخصّص لبيان مراحل تطوّر مؤسّسة الكتّاب في تونس