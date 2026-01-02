الأرض تبلغ أقرب مسافة لها من الشمس غدًا السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957872e638854.71837366_fkpnhlogieqmj.jpg width=100 align=left border=0>

تبلغ الأرض، السبت 3 جانفي، نقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة تفصلها عن الشمس، وذلك في حدود الساعة 17 و15 دقيقة و38 ثانية بالتوقيت العالمي، حيث تُقدَّر هذه المسافة بنحو 147 مليونًا و949 ألفًا و894 كيلومترًا من مركز الشمس.



وأوضح نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، هشام بن يحي، أن هذه الظاهرة سنوية وتحدث خلال فصل الشتاء، في حين تبلغ الأرض أبعد مسافة لها عن الشمس خلال فصل الصيف، تحديدًا في شهر جويلية.





وأكد بن يحي أن وصول الأرض إلى الحضيض لا يترتب عنه ارتفاع في درجات الحرارة، خلافًا لما قد يُتصوَّر، مشددًا على أن المسافة بين الأرض والشمس ليست العامل المحدِّد للفصول. وأوضح أن ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس هو العامل الرئيسي في اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس بين نصفي الكرة الأرضية، وهو ما يُنتج الفصول الأربعة.





وأضاف أن هذه الظاهرة تأتي بعد إكمال الأرض دورة كاملة حول الشمس تُعرف بـالدورة الحضيضية أو القبوية، وتستغرق 365.2596 يومًا، أي أكثر بقليل من السنة المدارية المقدَّرة بـ365.2422 يومًا.



وأشار المتحدث إلى أن حدوث الحضيض يتزامن مع فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في حين يوافق فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، مؤكدًا أن هذه الخصائص الفلكية تُعد طبيعية ومتكررة ولا تحمل أي انعكاسات استثنائية على الطقس.

