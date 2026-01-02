سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

أطاح أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، إثر مداهمات أمنية، بأباطرة ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، للشبان والقُصّر.



وقد تم حجز كميات هامة من الأقراص المخدّرة والهروين والزطلة والكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة من عائدات ترويج المخدرات.







وتمّ الاحتفاظ بالمتهمين وإيداعهم السجن، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

