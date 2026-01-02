Babnet   Latest update 11:53 Tunis

سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 11:39 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أطاح أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، إثر مداهمات أمنية، بأباطرة ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، للشبان والقُصّر.

وقد تم حجز كميات هامة من الأقراص المخدّرة والهروين والزطلة والكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة من عائدات ترويج المخدرات.


وتمّ الاحتفاظ بالمتهمين وإيداعهم السجن، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321239

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
21°-11
21°-14
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026