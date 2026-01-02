الاحتجاجات الإيرانية ضد الغلاء تتوسع وتشهد أولى الوفيات المدنية والعسكرية

وكالات - توسعت الاحتجاجات الإيرانية التي بدأها تجار في طهران يوم الأحد رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، لتشمل شرائح اجتماعية ومناطق أخرى، مسجلة أولى الوفيات في صفوف المتظاهرين.



وأفادت وكالة "فارس" الخميس عن سقوط أول قتيلين مدنيين خلال التظاهرات في مدينة لردغان جنوب البلاد، بعد أن هاجم متظاهرون مباني حكومية بالحجارة. وذكرت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات واعتقالات.



من جهة أخرى، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول محلي في مدينة كوهدشت غرب البلاد، مقتل عنصر في قوات "الباسيج" يبلغ 21 عاما "بأيدي مثيري شغب"، وإصابة 13 عنصرا من الشرطة والباسيج.واستنفر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حكومته، محذرا في خطاب تلفزيوني من أن عدم حل "مشكلة سبل عيش الناس" سيؤدي إلى "جهنم". وأعرب المدعي العام محمد موحدي آزاد عن "تفهم" للتظاهرات السلمية، لكنه حذر من أن أي تحويل لها إلى "أداة لزعزعة الأمن" سيواجه "ردا قانونيا حازما".وكشفت وكالة "تسنيم" أن مجموعات معادية مقرها الولايات المتحدة وأوروبا حاولت تحويل الاحتجاجات إلى مشاهد عنف، وأفادت بتوقيف سبعة أشخاص على هذا الأساس.تأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية حادة، حيث فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، وبلغ التضخم السنوي 52% في ديسمبر، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.