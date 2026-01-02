Babnet   Latest update 07:38 Tunis

جورج كلوني يرد على ترامب بسخرية!

رد الممثل جورج كلوني بتعليق لاذع على انتقادات الرئيس دونالد ترامب على حصول كلوني وعائلته على الجنسية الفرنسية وقال مقتبسا شعار ترامب: "علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء رد الممثل الأمريكي العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، بعد تعليق ترامب الساخر على حصول كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين على الجنسية الفرنسية.


وقال كلوني مقتبسا شعار ترامب الشهير: "علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفا: "سنبدأ في نوفمبر" — في إشارة واضحة إلى الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2026.


وجاء ردّ كلوني خلال مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، حيث قال: "أوافق تماما مع الرئيس الحالي. علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مُستخدما عبارة ترامب بسخرية ليعكس موقفه السياسي المعارض.

وكان ترامب قد سخِر من قرار كلوني وزوجته بالحصول على الجنسية الفرنسية، واصفا إياهما عبر منصته "تروث سوشيال" بـ"أحد أسوأ المتنبئين السياسيين على الإطلاق".

وكتب ترامب: "أخبار جيدة! جورج وأمل كلوني، أسوأ متنبئين سياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين — وهي دولة، للأسف، في قلب أزمة جنوح جنائي خطيرة ناتجة عن سياسات الهجرة الكارثية التي تشبه إلى حد كبير ما حدث في عهد جو بايدن النائم".

يُذكر أن الخلاف بين ترامب وكلوني ليس جديدا؛ ففي عام 2024، دعا كلوني الرئيس آنذاك جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، لكنه لاحقا تراجع عن هذا الموقف ووصفه بأنه "خطأ".

وقد أصبح جورج كلوني وزوجته وطفلاهما مواطنين فرنسيين رسميا في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من الإقامة في ممتلكاتهم الواقعة جنوب فرنسا.
