ترامب يعلق على حصول الممثل جورج كلوني وزوجته على الجنسية الفرنسية

Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 06:09
      
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نبأ حصول الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين كلوني على الجنسية الفرنسية، واصفاً ذلك بـ"الأخبار الجيدة".

وفي الوقت ذاته، استغل الرئيس الأمريكي الفرصة لانتقاد سياسات الهجرة في فرنسا والولايات المتحدة في عهد سلفه جو بايدن.


وأفادت وكالة فرانس برس يوم الاثنين أن جورج كلوني وأمل علم الدين كلوني وطفليهما حصلوا رسميا على الجنسية الفرنسية.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أخبار جيدة! جورج وأمل كلوني، أسوأ متنبئين سياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين، وهي دولة للأسف في قلب مشكلة جريمة خطيرة بسبب نهجهم المروع تماما تجاه تدفق الهجرة، والذي يشبه إلى حد كبير ما كان عليه الحال في عهد جو بايدن النائم".
يأتي تعليق ترامب في سياق الخلاف السياسي بينه وبين كلوني. ففي عام 2024، وخلال السباق الانتخابي، دعا جورج كلوني الرئيس آنذاك جو بايدن إلى الانسحاب من السباق لصالح نائبته كامالا هاريس، وهو الموقف الذي تراجع عنه لاحقا ووصفه بأنه "خطأ".

استخدم ترامب الخبر بدهاء ليجمع بين سخريته من شخصية كلوني، وانتقاده لسياسة الهجرة في فرنسا، ومقارنتها بسياسات إدارة بايدن التي يعتبرها فاشلة. وهو أسلوب يتناسب مع خطاب ترامب السياسي المعروف بربط القضايا الشخصية بالانتقادات السياسية الأوسع.
