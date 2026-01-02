اليمن... الحكومة الشرعية تطلق عملية عسكرية بحضرموت واشتباكات بمعسكر الخشعة

اندلعت اشتباكات بين قوات درع الوطن الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في وادي حضرموت، في حين قصف مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الانتقالي الجنوبي في محيط المعسكر.



وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي أعلن اليوم الجمعة إطلاق عملية "استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن العملية ليست إعلان حرب أو تصعيدا بل هي إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.



وجاء ذلك بعد تكليف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.في المقابل، رفض الانتقالي الجنوبي سحب قواته من حضرموت، بينما دعا أحمد سعيد بن بربك نائب رئيس المجلس إلى دعم قوات "النخبة الحضرمية" وإعلان التعبئة العامة في جنوب اليمن.في الأثناء، قال سفير السعودية باليمن محمد بن سعيد آل جابر إن "جهود المملكة لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من حضرموت واجهت رفضا من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي".وأمس الخميس، فرضت الحكومة اليمنية قيودا جديدة على حركة الطيران من أبو ظبي ودبي وإليهما بهدف الحد من التصعيد في اليمن، في المقابل رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الامتثال، وأصدر أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي وإليه.المصدر: الجزيرة