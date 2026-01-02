Babnet   Latest update 09:14 Tunis

كاس امم افريقيا: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69577f6b312464.47227078_nlqhpfgijeomk.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 09:14
      
يواصل المنتخب التونسي تحضيراته لمباراته امام نظيره المالي المقررة غدا السبت على الساعة الثامنة ليلا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الدور ثمن النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم الجارية بالمغرب الى غاية يوم 18 جانفي الجاري.

وعرفت حصة يوم امس الخميس غياب الياس سعد الذي تدرب بالقاعة الرياضية بمقر اقامة المنتخب وحنبعل المجبري بسبب الارهاق في حين تدرب الياس العاشوري على انفراد.


هذا ويتحول المنتخب التونسي صباح اليوم الجمعة الى مدينة الدار البيضاء، ويتضمن البرنامج حصة تمارين بالملعب الفرعي لمركب محمد الخامس على الساعة الخامسة مساء في حين ستكون الندوة الصحفية للناخب الوطني سامي الطرابلسي الذي سيكون مرفوقا بالمدافع يان فاليري على الساعة 12 و30 دقيقة.


يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط شانه في ذلك شان المنتخب المالي الذي تحصل على وصافة المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط.
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

