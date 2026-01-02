المدرسة الوطنية للادارة تبرمج دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط من جانفي الى غاية أكتوبر 2026

ضبطت المدرسة الوطنية للادارة دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط بداية من شهر جانفي الجاري الى غاية أكتوبر المقبل



وأفادت المدرسة الوطنية للادارة، أن هذه الدورات موجهة لكافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية عبر منصتها الوطنية للتكوين على الخط



وسترتكز الدورات التكوينية على الخط حول جملة من المحاور تتعلق ب"المنظومة الالكترونية ء مواطن" باللغة العربية و"الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة " باللغة العربية و"الصحة والسلامة المهنية" باللغة الفرنسيةودعت المدرسة الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الى ترشيح الاعوان العموميين الراجعين اليها بالنظر ودعوتهم للتسجيل وتعمير الاستمارة الالكترونية الموضوعة على ذمتهم للمشاركة في هذه الدورات التكوينية وفقا للبرمجة المصاحبةوأشارت، الى أن المشاركة في هذه الدوارت تتم بصفة شخصية من قبل المترشح، حيث يتم التسجيل عبر استخدام المترشح لبريده الالكترونية الخاص وذلك من خلال تعمير استمارة تأكيد المشاركة الكترونيا .كما أن الحصول على شهادة المشاركة يستوجب بالاضافة الى متابعة فترة التكوين على الخط، اجراء سلسلة من الاختبارت والحصول على المعدل المطلوب من النقاطوسيتم، موافاة المشاركين بالرابط وبيانات الولوج الى المنصة عبر بريدهم الالكترونى