Babnet   Latest update 13:46 Tunis

المدرسة الوطنية للادارة تبرمج دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط من جانفي الى غاية أكتوبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957acadd16eb8.85600653_pmkqjleohngfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 13:17 قراءة: 0 د, 49 ث
      
ضبطت المدرسة الوطنية للادارة دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط بداية من شهر جانفي الجاري الى غاية أكتوبر المقبل

وأفادت المدرسة الوطنية للادارة، أن هذه الدورات موجهة لكافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية عبر منصتها الوطنية للتكوين على الخط


وسترتكز الدورات التكوينية على الخط حول جملة من المحاور تتعلق ب"المنظومة الالكترونية ء مواطن" باللغة العربية و"الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة " باللغة العربية و"الصحة والسلامة المهنية" باللغة الفرنسية


ودعت المدرسة الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الى ترشيح الاعوان العموميين الراجعين اليها بالنظر ودعوتهم للتسجيل وتعمير الاستمارة الالكترونية الموضوعة على ذمتهم للمشاركة في هذه الدورات التكوينية وفقا للبرمجة المصاحبة

وأشارت، الى أن المشاركة في هذه الدوارت تتم بصفة شخصية من قبل المترشح، حيث يتم التسجيل عبر استخدام المترشح لبريده الالكترونية الخاص وذلك من خلال تعمير استمارة تأكيد المشاركة الكترونيا .

كما أن الحصول على شهادة المشاركة يستوجب بالاضافة الى متابعة فترة التكوين على الخط، اجراء سلسلة من الاختبارت والحصول على المعدل المطلوب من النقاط

وسيتم، موافاة المشاركين بالرابط وبيانات الولوج الى المنصة عبر بريدهم الالكترونى
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321244

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
21°-11
21°-14
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026