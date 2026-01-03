انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتحليق مكثف لطائرات حربية
أفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كاراكاس، دون صدور أي تصريحات رسمية توضح طبيعتها أو أسبابها حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة من العاصمة الفنزويلية، ما أثار حالة من القلق في أوساط السكان.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض فوق أجواء كاراكاس، دون توفر معلومات رسمية تؤكد خلفيات هذا النشاط الجوي.
