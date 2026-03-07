Babnet   Latest update 10:10 Tunis

الصادق بلعيد في ذمّة الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69abe681199095.57398303_oiqpjhlefkmng.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 09:47
      
توفي اليوم السبت الدكتور الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مسيرة أكاديمية وقانونية طويلة في تونس.

ويُعد الفقيد من أبرز المختصين في القانون الدستوري في البلاد، حيث شغل سابقا منصب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ودرّس لسنوات طويلة في الجامعة التونسية، مساهما في تكوين أجيال من القانونيين والباحثين.


كما تولى رئاسة الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة، التي كُلفت بإعداد مسودة الدستور الجديد.


وخلال مسيرته الفكرية، أصدر الراحل عددا من المؤلفات في القانون الدستوري والفكر القانوني، من بينها كتاب "الإسلام والقانون" وكتاب "الاندماج الإقليمي"، إضافة إلى دراسات وأبحاث أكاديمية في مجالات القانون العام.

ويُذكر أن الصادق بلعيد يُعد من الوجوه القانونية البارزة في تونس، وقد ساهم من خلال كتاباته وأعماله الأكاديمية في إثراء النقاش القانوني والدستوري.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
