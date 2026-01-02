سامي الطرابلسي: المنتخب التونسي سيظهر بوجهه الحقيقي أمام مالي  وأتفهم غضب الجماهير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957be95d40915.76426783_koehqnjgmipfl.jpg width=100 align=left border=0>

تعهد مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي بالظهور بالوجه الحقيقي أمام منتخب مالي منتخب مالي، غدا السبت، في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بالمغرب، وذلك بعد أداء ونتائج مخيبة للآمال في دور المجموعات أثارت غضب الجماهير، مشددا على أهمية استغلال الفرص القليلة المتاحة في مباراة يتوقع أن تكون متقاربة المستوى.



وقال الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: «لا نشعر بالرضا عن مجمل أداء ونتائج المنتخب التونسي في المسابقة، ونأمل أن نظهر بالوجه الحقيقي أمام مالي».





وأضاف: «لا توجد خيارات كثيرة أمامنا، نحتاج للفوز ولا شيء غيره، وأتمنى أن تأتي النتيجة في صالحنا مع انطلاق مرحلة جديدة في المسابقة. الجانب الذهني مهم جدا وقد تحررنا من الضغوط».



ودعا مدرب نسور قرطاج لاعبيه إلى استغلال أي فرصة أمام منافس يملك عناصر ذات جودة فنية وبدنية عالية، قائلا: «مالي فريق كبير في كرة القدم، والمباراة ستُحسم على بعض الجزئيات والهفوات ولن تشهد الكثير من الفرص، والأهم هو استغلالها. سنحاول تقديم أداء أكثر ثباتا».





وأبدى الطرابلسي تفهمه لغضب الجماهير، موضحا: «أتفهم عدم رضا الناس عن الأداء، لكننا لم نكن سيئين إلى هذه الدرجة. تأهلنا إلى الدور ثمن النهائي، وتدريجيا سيتحسن الأداء. قد تلعب مباريات كبيرة وتخرج من البطولة، والأهم هو التقدم فيها، ونتمنى النجاح في الجانبين: الأداء والتأهل».



كما دافع عن حارس المرمى أيمن دحمان، متوقعا عودته إلى مستواه المعهود قريبا، وقال: «الجانب النفسي مهم جدا للحارس، فأخطاؤه تكون دائما واضحة. دحمان حارس كبير، وأتمنى أن يظهر بنفس الصورة التي قدمها في تصفيات كأس العالم».



وتطرق الطرابلسي إلى مسألة التدريب المحلي، مؤكدا أن المدرب الوطني ينجح متى حظي بالدعم اللازم، مستشهدا بتجارب وليد الركراكي مع المغرب وحسن شحاتة مع مصر، قائلا: «لا توجد مشكلة بين مدرب محلي أو أجنبي طالما يحصل على دعم غير مشروط».



من جهته، قال المدافع يان فاليري: «نحن جاهزون لتقديم مباراة جيدة أمام مالي. سنتعلم من أخطائنا في دور المجموعات وستكون درسا لنا. نشعر بالضغوط نفسها التي نعيشها مع أنديتنا ونتعامل معها بالطريقة ذاتها».