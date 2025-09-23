تقرير موقع FlightRadar حول حادثة اقتراب خطير بين طائرتي Nouvelair وeasyJet

شهد مطار نيس مساء الأحد 21 سبتمبر 2025 حادثًا جويًا خطيرًا كاد ينتهي بكارثة، عندما عبرت طائرة Nouvelair A320 القادمة من تونس على ارتفاع بضعة أقدام فقط فوق طائرة easyJet A320 كانت مصطفة على المدرج استعدادًا للإقلاع. واضطرت طائرة Nouvelair إلى تنفيذ مناورة "إعادة الإقلاع" (Go-around) قبل أن تهبط بسلام بعد دقائق، فيما عادت رحلة easyJet إلى البوابة وتم إلغاؤها لاحقًا.



وقد فتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي (BEA) تحقيقًا رسميًا، مصنفًا الحادث على أنه حادث خطير.



ماذا تكشف البيانات؟



الارتفاع والهامش التقني



25 قدم = 7.62 متر

معلومات الطائرتين



الظروف الجوية



خلاصة



وفقًا لمعطيات موقع، فقد وقع الحادث عند الساعةيوم 21 سبتمبر، عندما حلّقت رحلة Nouvelair رقم(تونس – نيس) فوق طائرة easyJet رحلةأثناء اصطفافها للإقلاع من المدرجمرّت طائرة Nouvelair فوق مدخل المدرج بينما كانت طائرة easyJet عند ارتفاع يقارب. عندها نفذت Nouvelair مناورة إعادة الإقلاع وهبطت بسلام بعدكانت حركة الإقلاع طوال المساء تتم عبر المدرج، في حين خُصّص المدرجللهبوط. غير أن طائرة Nouvelair اتبعت في اقترابها الأول خط المدرج 04R بدلًا من 04L. ورغم أن تسجيلات برج المراقبة غير متوفرة لتأكيد تعليمات المراقبين الجويين، فإن المحاولة الثانية للهبوط – وكذلك بقية الرحلات اللاحقة – استعملت جميعها المدرج 04L.من المهم الإشارة إلى أن بياناتالخاصة بارتفاع الطائرات تُسجَّل بفارق(±25 قدمًا). أي أن القيمة المسجلة بـقد تعني فعليًا 25 أو 75 قدمًا.وبحسب البيانات، فإن ارتفاع طائرة Nouvelair لحظة عبورها فوق easyJet كان. يُذكر أن طائرتي الحادث من نوع، ويبلغ ارتفاع ذيل الطائرة A320 حوالي، ما يوضح هامش الخطر الضيق جدًا.: دخلت الخدمة عام 2004 لدى شركة Ryan International Airlines (المنحلة لاحقًا)، ثم انتقلت إلى Iberworld Airlines وGo Air وArkeFly وKoral Blue Airlines، قبل أن تنضم إلى أسطول Nouvelair في 2011.: تسلمتها الشركة جديدة من إيرباص سنة 2015، ثم تم تحويلها إلى سجل النمسا بعد نقلها إلىفي ماي 2018.أفاد تقرير الطقس () في مطار نيس بوجودفي محيط المطار لحظة الحادث، وهو ما أكدته صور رادار الطقس.LFMN 212130Z 12004KT 070V140 9000 -TSRA FEW023 FEW030CB BKN063 BKN090 24/19 Q1013TEMPO VRB20G35KT 1500 +TSRA BKN014 BKN030CBنجت نيس من كارثة محققة بعدما عبرت طائرة Nouvelair على مسافة خطيرة فوق easyJet، في حادث يجمع بينوفرضية. التحقيق الذي فتحهسيكشف بدقة الملابسات التقنية والتنظيمية لهذا الحادث الجوي الخطير.