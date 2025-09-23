تقرير موقع FlightRadar حول حادثة اقتراب خطير بين طائرتي Nouvelair وeasyJet
شهد مطار نيس مساء الأحد 21 سبتمبر 2025 حادثًا جويًا خطيرًا كاد ينتهي بكارثة، عندما عبرت طائرة Nouvelair A320 القادمة من تونس على ارتفاع بضعة أقدام فقط فوق طائرة easyJet A320 كانت مصطفة على المدرج استعدادًا للإقلاع. واضطرت طائرة Nouvelair إلى تنفيذ مناورة "إعادة الإقلاع" (Go-around) قبل أن تهبط بسلام بعد دقائق، فيما عادت رحلة easyJet إلى البوابة وتم إلغاؤها لاحقًا.
وقد فتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي (BEA) تحقيقًا رسميًا، مصنفًا الحادث على أنه حادث خطير.
ماذا تكشف البيانات؟وفقًا لمعطيات موقع Flightradar24، فقد وقع الحادث عند الساعة 21:32 بالتوقيت العالمي (UTC) يوم 21 سبتمبر، عندما حلّقت رحلة Nouvelair رقم BJ586 (تونس – نيس) فوق طائرة easyJet رحلة U24706 أثناء اصطفافها للإقلاع من المدرج 04R.
مرّت طائرة Nouvelair فوق مدخل المدرج بينما كانت طائرة easyJet عند ارتفاع يقارب 50 قدمًا. عندها نفذت Nouvelair مناورة إعادة الإقلاع وهبطت بسلام بعد 16 دقيقة.
كانت حركة الإقلاع طوال المساء تتم عبر المدرج 04R، في حين خُصّص المدرج 04L للهبوط. غير أن طائرة Nouvelair اتبعت في اقترابها الأول خط المدرج 04R بدلًا من 04L. ورغم أن تسجيلات برج المراقبة غير متوفرة لتأكيد تعليمات المراقبين الجويين، فإن المحاولة الثانية للهبوط – وكذلك بقية الرحلات اللاحقة – استعملت جميعها المدرج 04L.
الارتفاع والهامش التقنيمن المهم الإشارة إلى أن بيانات ADS-B الخاصة بارتفاع الطائرات تُسجَّل بفارق 25 قدمًا (±25 قدمًا). أي أن القيمة المسجلة بـ 50 قدمًا قد تعني فعليًا 25 أو 75 قدمًا.
وبحسب البيانات، فإن ارتفاع طائرة Nouvelair لحظة عبورها فوق easyJet كان 50 قدمًا. يُذكر أن طائرتي الحادث من نوع Airbus A320-214، ويبلغ ارتفاع ذيل الطائرة A320 حوالي 38 قدمًا و7 إنشات، ما يوضح هامش الخطر الضيق جدًا.
25 قدم = 7.62 متر
معلومات الطائرتين* Nouvelair (TS-INP): دخلت الخدمة عام 2004 لدى شركة Ryan International Airlines (المنحلة لاحقًا)، ثم انتقلت إلى Iberworld Airlines وGo Air وArkeFly وKoral Blue Airlines، قبل أن تنضم إلى أسطول Nouvelair في 2011.
* easyJet (OE-IJZ): تسلمتها الشركة جديدة من إيرباص سنة 2015، ثم تم تحويلها إلى سجل النمسا بعد نقلها إلى easyJet Europe في ماي 2018.
الظروف الجويةأفاد تقرير الطقس (METAR) في مطار نيس بوجود عواصف رعدية في محيط المطار لحظة الحادث، وهو ما أكدته صور رادار الطقس.
النشرة الجوية (METAR):
LFMN 212130Z 12004KT 070V140 9000 -TSRA FEW023 FEW030CB BKN063 BKN090 24/19 Q1013
TEMPO VRB20G35KT 1500 +TSRA BKN014 BKN030CB
