شركة Nouvelair: سلامة وأمن الركاب تبقى أولويتنا القصوى
في بيان توضيحي أوضحت شركة Nouvelair أن الحادث الذي جد في نيس مساء الأحد, كان في ظروف مناخية صعبة للغاية تميزت بأمطار غزيرة ورؤية شبه منعدمة، مؤكدة أن التحقيق قد فُتح لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.
وشددت الشركة، التي راكمت خبرة تفوق 36 سنة في مجال النقل الجوي، على أن سلامة وأمن الركاب وأطقمها تبقى أولويتها القصوى، وأن جميع عملياتها تتم وفقًا للمعايير الدولية الصارمة. كما أكدت Nouvelair تعاونها الكامل مع السلطات المعنية وتقديمها كل الدعم اللازم لضمان حسن سير التحقيق.
نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروعوكان مطار نيس شهد مساء الأحد 21 سبتمبر 2025 حادثًا خطيرًا كاد أن ينتهي بكارثة، حين كادت طائرة تابعة لشركة Nouvelair القادمة من تونس عند هبوطها أن تصطدم بطائرة easyJet كانت على وشك الإقلاع نحو مدينة نانت.
الواقعة حصلت حوالي الساعة 23:30 على مدرج المطار، حيث كان إيرباص A320 تابع لـeasyJet يستعد للإقلاع بعد مغادرته موقفه في المحطة رقم 2. وأثناء آخر انعطاف له للتوجه نحو بداية المدرج، فوجئ طاقم القيادة برؤية طائرة أخرى تتجه مباشرة نحوهم.
Ce dimanche 21 septembre à 23h32 (heure locale) le vol @NouvelairTN BJ586 a remis les gaz pour éviter une collision avec l’@easyJet EJU4706, au sol @AeroportNice. Une enquête est ouverte pic.twitter.com/IEoXvv4mEy— Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) September 22, 2025
وبحسب شهادات، فقد مرت طائرة Nouvelair على بعد 3 أمتار فقط فوق الطائرة المتوقفة، ما أثار ذعر الركاب وأدى إلى اهتزازها بقوة. وأكدت إدارة المطار لموقع actu Nice أن طائرة Nouvelair، وهي رحلة BJ586 التي أقلعت من تونس قبل ساعة ونصف، اضطرت إلى "إعادة الإقلاع" لتفادي الاصطدام.
الظروف الجوية العاصفة التي شهدتها منطقة الكوت دازور في تلك اللحظة قد تكون من أسباب الحادث، فيما لم تُستبعد أيضًا فرضية الخطأ البشري.
Hier, un important incident s’est produit à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, où une collision impliquant deux appareils des compagnies Nouvel Air et EasyJet a été évitée de justesse.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 22, 2025
J'ai immédiatement demandé à ce qu'une enquête soit ouverte par le Bureau d'enquêtes et…
من جهته، رفض قائد طائرة easyJet مواصلة الرحلة بعد الحادثة، وأعاد الطائرة إلى موقعها الأصلي في المحطة 2 عند الساعة 23:45، حيث تقرر إلغاء الرحلة. وتم إنزال الركاب، على أن يُستأنف سفرهم إلى نانت ظهر يوم الاثنين 22 سبتمبر.
وقد تم فتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات هذا الحادث الخطير.
