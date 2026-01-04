Babnet   Latest update 16:14 Tunis

خبير: أزمة “الكنام” ناجمة عن نقص السيولة والحلّ في إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a850634cde9.77922971_geohnmqjfikpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 16:14 قراءة: 1 د, 36 ث
      
أكد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن منظومة التأمين على المرض في تونس، التي تضم نحو 3,5 ملايين منخرط، تمرّ بأزمة سيولة مالية حادّة، كانت السبب الرئيسي في التوتر القائم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدّمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وأوضح السماوي، في حوار تلفزي، أن المفارقة تكمن في أنّ الصندوق، من الناحية المحاسبية، يحقق فائضًا يقارب 900 مليون دينار، غير أنّه يعاني فعليًا من عجز في السيولة يمنعه من الإيفاء بالتزاماته تجاه الصيادلة والأطباء ومسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.


إصلاح جذري بدل الحلول التقنية

وشدّد الخبير على أنّ إنقاذ “الكنام” لا يقتصر على حلول تقنية مرتبطة بالبطاقة الذكية أو آجال الخلاص، بل يظل رهين إصلاح شامل وعميق لمنظومة الضمان الاجتماعي وتوازناتها المالية.


وفي هذا السياق، اعتبر السماوي أنّ تحقيق الاستدامة المالية يمرّ حتمًا عبر تجاوز منطق الاعتماد الحصري على مساهمات الأجراء والمؤسسات، مبرزًا أهمية ما تضمنه قانون المالية 2026 من توجّه نحو تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إحداث ضرائب جديدة، وهو ما من شأنه أن يوسّع هامش تدخّل الدولة التعديلي.

إشكال تحويل المساهمات

وأشار السماوي إلى أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزمان، بمقتضى قانون صدر سنة 2017، بتحويل المساهمات الخاصة بالكنام، غير أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يلتزم بذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها بدوره.

ثلاث منظومات… وإقبال متفاوت

وتتوزع قاعدة منخرطي “الكنام” على ثلاث منظومات رئيسية:

* المنظومة العمومية: تستقطب الحصة الأكبر بنحو 59 بالمائة، حيث يتلقّى المضمون الاجتماعي علاجه بالمستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي.
* منظومة استرجاع المصاريف: تمثل نحو 25 بالمائة، ويقوم فيها المنخرط بتمويل علاجه ذاتيًا ثم يسترجع لاحقًا قرابة 70 بالمائة من التكاليف.
* منظومة الطرف الدافع (طبيب العائلة): الأقل إقبالًا بنسبة تقارب 18 بالمائة، ورغم أنها تمكّن المنخرط من دفع نحو 30 بالمائة فقط من كلفة العلاج، فإنها تعيش، وفق الخبير، أزمة ثقة حادّة بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحية.

وختم السماوي بالتأكيد على أنّ تجاوز الأزمة الحالية يظلّ مرتبطًا بإصلاح هيكلي شامل يعيد التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي ويضمن ديمومتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321340

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
18°-10
12°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026