Babnet   Latest update 06:48 Tunis

"واشنطن بوست": سبب غضب ترامب من المعارضة الفنزويلية جائزة نوبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b4f6b5f3191.92977338_qghejmlpfnkoi.jpg width=100 align=left border=0>
ماريا كورينا
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 06:22 قراءة: 1 د, 7 ث
      
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض دعم المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو في سعيها لرئاسة فنزويلا بسبب عدم تنازلها له عن جائزة نوبل للسلام.

وبحسب مصدرين مقربين من البيت الأبيض، فإن عدم اهتمام ترامب بمساعدة ماشادو يعود لقرارها قبول الجائزة. وأوضح أحد المصادر أن قبولها الجائزة يعد أكبر خطا ارتكبته في نظر ترامب، على الرغم من أنها أهدتها إليه. وذكر المصدر أن ماشادو لو رفضت الجائزة وأصرت على أنها تخص ترامب، لكانت اليوم على الأرجح رئيسة لفنزويلا.


يذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 قد منحت لماشادو تقديرا لجهودها المزعومة في دعم الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.


وتأتي هذه المعلومات في سياق متصل بالأحداث الأخيرة في فنزويلا، حيث شنت الولايات المتحدة في الثالث من جانفي ضربة عسكرية أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيلا فلوريس وإخراجهما إلى نيويورك.

وقد أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيحالان للمحاكمة بتهم تتعلق بما أسماه "إرهاب المخدرات" وتمثيلهما تهديدا للأمن الأمريكي.

وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة الفنزويلية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بينما عهدت المحكمة العليا في البلاد بمهام الرئاسة مؤقتا إلى نائبة الرئيس دلسي رودريغيز.

على الصعيد الدولي، أبدت روسيا تضامنها مع الشعب الفنزويلي وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد الأزمة.

كما حذت الصين حذو موسكو في دعوتها للإفراج عنهما، ووصفت تصرفات واشنطن بأنها مخالفة للقانون الدولي. من جهتها، انتقدت كوريا الشمالية عبر وزارة خارجيتها الإجراءات الأمريكية أيضا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321362

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:58
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
17°-11
13°-8
13°-7
17°-10
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026