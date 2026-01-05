نائب رئيس البرلمان: تقارير مغلوطة سبقت التعاقد مع سامي الطرابلسي وسيتم التحقيق فيها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b7c00a4dec9.70072243_lnqogkpfihmje.jpg width=100 align=left border=0>

كشف نائب رئيس مجلس نواب الشعب أنور المرزوقي، في مداخلة تلفزية على قناة الحوار التونسي، عن وجود تقارير مغلوطة قال إنها قُدّمت قبل التعاقد مع سامي الطرابلسي كمدرب للمنتخب الوطني.



وأوضح المرزوقي أن عملية الاختيار شابها نهج غير عقلاني، مضيفًا أن شكوكًا تحوم حول أسباب هذا التعاقد، مؤكّدًا أن هذه المعطيات ستكون محلّ تحقيق للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.







وشدّد نائب رئيس البرلمان على ضرورة فتح ملف الرياضة بصفة شاملة، داعيًا إلى معالجته بطريقة علمية وعقلانية، بعيدًا عن القرارات الظرفية أو غير المدروسة.





وأضاف أن هذا الملف سيتم بحثه مع وزير الشباب والرياضة، في إطار السعي إلى إصلاح منظومة التصرف في الشأن الرياضي وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية.

