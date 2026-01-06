Babnet   Latest update 09:53 Tunis

فنزويلا.. إطلاق حملة لملاحقة المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية مادورو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695cc24fc267c6.80315791_ifgljnohmpqke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 09:05
      
أطلقت أجهزة الأمن الفنزويلية في إطار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية الرئيس نيكولاس مادورو مؤخرا.

وأعلنت السلطات أن أجهزة الأمن والشرطة على مختلف مستوياتها تلقت توجيهات بالبحث عن الضالعين في العملية الأمريكية.


وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي تلقى مساعدة على الأرض أثناء العملية وأن شخصا داخل الدائرة المقربة من مادورو كان ينقل معلومات مستمرة حول مكان مادورو وتحركاته.
