Babnet   Latest update 12:20 Tunis

العثور على أطفال دون 3 سنوات مكبلي الأيدي ب 'محضنة عشوائية' في سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e39452e4549.47407399_khnmlpfjqiego.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 11:45 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أكّدت سعيدة ح ي، رئيسة الغرفة الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بسوسة وعضو لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح الناس" اليوم الأربعاء 7 جانفي 2026، الكشف عن منزل يُستغل بطريقة غير قانونية لرعاية الأطفال في ظروف صادمة وغير إنسانية.

وأضافت المتحدثة أنّ اللجنة فوجئت، خلال زيارة فجئية للمنزل إثر ورود إشعار يفيد باستغلاله بطريقة غير قانونية لاحتضان الأطفال، بمشهد صادم لطفلة مكبّلة، وأخرى مُقيّدة داخل عربة أطفال في غرفة مظلمة، وقدميها باردتان للغاية وغير قادرة على الحركة. وأوضحت أنّ صاحبة المنزل برّرت ذلك قائلة إنّ "هذه طريقتها في التربية".


وأشارت ح ي إلى أنّ مندوب الطفولة طلب الاتّصال بوالدة الطفلة، التي حلت على الفور إلى المنزل لمعاينة حالة ابنتها، حيث تمّ توضيح خطورة ما تفعله بحقّ ابنتها. وأضافت أنّ "المشهد كان شبه صادم بالنسبة للأم"، التي برّرت تصرفها بقولها إنّه لا يوجد مكان آخر لوضع طفلتها.


ونوّهت سعيدة ح ي إلى أنّه لا مبرّر لوضع الأطفال في مثل هذه "المحاضن" العشوائية، مؤكّدة أنّ رياض الأطفال القانونية متوفرة لاستقبال الأطفال من عمر عامين ونصف إلى خمس سنوات بأمان. وأشارت إلى وجود برامج مخصّصة ودعم من الشؤون الاجتماعية لمساعدة الأهالي على رعاية أطفالهم بطريقة سليمة.

وفي السياق ذاته، استنكرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ما تمّ الكشف عنه من تعرّض أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات إلى ممارسات خطيرة تمثّلت في تقييدهم وربطهم في الأسرّة وعربات الأطفال، في ظروف غير إنسانية تمسّ من كرامتهم وتهدّد سلامتهم الجسدية والنفسية.

ودعت المنظّمة السلط المعنية إلى الإغلاق الفوري لهذه المحاضن العشوائية، وتحميل الأولياء مسؤولية إيداع أبنائهم فيها، مؤكّدة أنّ تدنّي أسعارها ليس مبرّرًا للإقبال عليها. كما طالبت بتنظيم حملات تفقد ومراقبة مكثفة ودورية تشمل جميع المحاضن وفضاءات رعاية الطفولة، وتطبيق القانون بكلّ صرامة ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في تعريض الأطفال للخطر أو الإساءة إليهم، خاصّة في ظل تسجيل حوادث وفاة لعدد من الرضّع نتيجة الإهمال خلال السنوات الفارطة.

وحمّلت المنظمة جزءًا من المسؤولية إلى الأولياء، مؤكّدة على ضرورة وعيهم بخطورة إيداع الأبناء لدى أشخاص أو فضاءات غير مختصّة وغير خاضعة للرقابة، لما لذلك من آثار نفسية وجسدية قد ترافق الطفل مدى الحياة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321479

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
13°-9
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026