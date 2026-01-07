العثور على أطفال دون 3 سنوات مكبلي الأيدي ب 'محضنة عشوائية' في سوسة

أكّدت سعيدة ح ي، رئيسة الغرفة الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بسوسة وعضو لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح الناس" اليوم الأربعاء 7 جانفي 2026، الكشف عن منزل يُستغل بطريقة غير قانونية لرعاية الأطفال في ظروف صادمة وغير إنسانية.



وأضافت المتحدثة أنّ اللجنة فوجئت، خلال زيارة فجئية للمنزل إثر ورود إشعار يفيد باستغلاله بطريقة غير قانونية لاحتضان الأطفال، بمشهد صادم لطفلة مكبّلة، وأخرى مُقيّدة داخل عربة أطفال في غرفة مظلمة، وقدميها باردتان للغاية وغير قادرة على الحركة. وأوضحت أنّ صاحبة المنزل برّرت ذلك قائلة إنّ "هذه طريقتها في التربية".



وأشارت ح ي إلى أنّ مندوب الطفولة طلب الاتّصال بوالدة الطفلة، التي حلت على الفور إلى المنزل لمعاينة حالة ابنتها، حيث تمّ توضيح خطورة ما تفعله بحقّ ابنتها. وأضافت أنّ، التي برّرت تصرفها بقولها إنّه لا يوجد مكان آخر لوضع طفلتها.ونوّهت سعيدة ح ي إلى أنّهلوضع الأطفال في مثل هذه، مؤكّدة أنّ رياض الأطفال القانونية متوفرة لاستقبال الأطفال من عمر عامين ونصف إلى خمس سنوات بأمان. وأشارت إلى وجود برامج مخصّصة ودعم من الشؤون الاجتماعية لمساعدة الأهالي على رعاية أطفالهم بطريقة سليمة.وفي السياق ذاته، استنكرتما تمّ الكشف عنه منتمثّلت في تقييدهم وربطهم في الأسرّة وعربات الأطفال، في ظروف غير إنسانية تمسّ من كرامتهم وتهدّد سلامتهم الجسدية والنفسية.ودعت المنظّمة السلط المعنية إلىلهذه المحاضن العشوائية، وتحميل الأولياء مسؤولية إيداع أبنائهم فيها، مؤكّدة أنّ. كما طالبت بتنظيم حملات تفقد ومراقبة مكثفة ودورية تشمل جميع المحاضن وفضاءات رعاية الطفولة، وتطبيق القانون بكلّ صرامة ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في تعريض الأطفال للخطر أو الإساءة إليهم، خاصّة في ظل تسجيلنتيجة الإهمال خلال السنوات الفارطة.وحمّلت المنظمة جزءًا من المسؤولية إلى الأولياء، مؤكّدة على ضرورة، لما لذلك من آثار نفسية وجسدية قد ترافق الطفل مدى الحياة.