كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 : الفوز في الدربي ضد مالي بوابة لمواصلة المشوار في الكان (مدرب السنغال)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957cc0ac6eaa6.00485098_jpenmigholqkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 15:54
      
أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، باب تياو، اليوم الخميس بطنجة، أن مواجهة مالي، برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، هو بمثابة "دربي" علينا الفوز فيه إذا كنا نرغب في الذهاب بعيدا في هذه البطولة.



  وقال باب تياو، في الندوة الصحفية عشية خوض المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب طنجة الكبير يوم الجمعة على الساعة الخامسة بعد الزوال، أن الأمر يتعلق بـ "ديربي إقليمي"، وهي مباراة ستكون صعبة لأن هناك العديد من الأشياء المشتركة بين البلدين، مضيفا "أنا نصف مالي ونصف سينغالي، أمي تشجع مالي وأبي مع السنغال، لكنني أيضا مدرب محترف ولا مجال للعواطف".
  وأكد "إذا كنا نريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة علينا الفوز، لن يكون الأمر سهلا، لكن علينا أن نحضر كل المكونات لكي نذهب للبحث عن التأهل"، مضيفا "حضرنا لهذه المباراة بكثير من الاحترام والإرادة، مالي بلد شقيق، نتنافس معه فوق الميدان، لكنها تبقى مجرد مباراة كرة القدم".
  وقال باب تياو "بكثير من العزم والإرادة يمكن ان نواجه هذا الفريق المنضبط تكتيكيا، نحاول الحفاظ على المكتسبات في مواجه فريق استحق الوصول إلى مباراة ربع النهائي، لدينا تكتيكات وأوتوماتيزمات، ولدينا أيضا فعالية دفاعية، لدينا حالة ذهنية ممتازة وقدرة على السيطرة على العواطف والتركيز على الأمور الضرورية في هذه المباراة لتحقيق التأهل".

  وأضاف "منتخب مالي أبان عن شخصيته في الميدان، لاسيما في مواجهة تونس، إذ بعد تلقيه هدفا عاد في النتيجة"، مبرزا انه "فريق جدير بالاحترام، لقد أكمل مباراتين بعشرة لاعبين فقط، وتمكن من الحفاظ على النتيجة، وهي من بين نقط قوة الفريق".
  واوضح "لقد اشتغلنا على المستوى التكتيكي، وعلى ضرورة الحفاظ على التوازن طيلة فترات المباراة"، مشددا "سنحاول تفادي ما حدث أمام السودان، إذ بدأنا بشكل سيء وتلقينا هدفا رائعا، بالرغم من أننا سرعان ما استعدنا التوازن والتحكم في مجريات اللعب".
  وأكد باب تياو أنه "علينا التحلي بالصبر واغتنام كل الفرص المتاحة أمام مالي، لأنه فريق تلقى عددا قليلا من الأهداف" خلال هذه البطولة، معتبرا أن الفرق الأفضل بإفريقيا هي من وصلت إلى هذا الدور من المنافسات.
  على صعيد آخر، قال "لقد استحققنا البقاء هنا في طنجة لأننا أنهينا دور المجموعات في المركز الأول بالرغم من أن المجموعة كانت صعبة"، مضيفا نحن "عازمون على البقاء هنا في هذه المدينة الرائعة، التي كانت فألا حسنا علينا ونرجو أن تجلب لنا الحظ السعيد" غدا.
   ويواجه منتخب السنغال، الذي تأهل لهذا الدور بسهولة على حساب السودان، منتخب مالي، الذي أزاح بصعوبة منتخب تونس بعد فوزه على نسور قرطاج بالضربات الترجيحية في مباراة الدور ثمن النهائي.
Can 2025

