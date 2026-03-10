إيران تعتقل 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح واشنطن وإسرائيل
تاس - أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال 30 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن الوزارة قولها: "تمكنت أجهزة الاستخبارات خلال الأيام الماضية من تحديد هوية 30 جاسوساً ومتعاوناً وعميلاً للعدو الصهيوني الأمريكي، واعتقالهم".
