إيران تعتقل 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح واشنطن وإسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg>
تاس - أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال 30 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن الوزارة قولها: "تمكنت أجهزة الاستخبارات خلال الأيام الماضية من تحديد هوية 30 جاسوساً ومتعاوناً وعميلاً للعدو الصهيوني الأمريكي، واعتقالهم".

