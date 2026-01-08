خليل الجندوبي: «6 أشهر دون راتب… ولم أعد أملك ما أعيش به»

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64f320fc75e8a2.99794917_nmhlgokqipejf.jpg width=100 align=left border=0>

كشف بطل العالم في التايكواندو خليل الجندوبي، في مداخلة إذاعية، أنّه لم يتقاضَ مستحقاته المالية من وزارة الشباب والرياضة منذ ستة أشهر.



وأوضح الجندوبي أنّ وضعيته المعيشية أصبحت صعبة، قائلاً: «أنا محتار في طريقة العيش وتدبير مصاريف أكلي»، مضيفًا أنّه يعتمد حاليًا على مصروف يومي يقدّمه له والده.







كما أشار بطل العالم إلى تعرّضه لإشكال على المستوى الدراسي، إذ تمّ منعه من اجتياز أحد الامتحانات بدعوى الغياب غير المبرّر، رغم أنّه كان خارج البلاد للمشاركة في منافسات كأس العالم للتايكواندو بالصين.





وتعيد تصريحات الجندوبي إلى الواجهة إشكالية وضعية الرياضيين الدوليين، خاصة المتوّجين في المحافل العالمية، وما يواجهونه من صعوبات مادية وإدارية رغم ما يحققونه من إنجازات باسم الرياضة التونسية.

