جندوبة: معاينة جهوية لفضاء صناعي مهمل بمنطقة بن بشير ودعوة إلى تهيئته وإعادة استغلاله كمركب لتصنيع العلف

عاين والي جندوبة الطيب الدريدي، اليوم الخميس، أحد الفضاءات الصناعيّة المهملة بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية والتابعة للمجلس الجهوي، وذلك بهدف إعادة تهيئته واعداده كفضاء جالب للمستثمرين وللاستفادة من مقومات الجهة، وخلق مواطن شغل، ودعم النسيج الصناعي بها.
ودعا والي الجهة، بالمناسبة، الى إعادة تهيئة هذا الفضاء الذي توقّف نشاطه منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد ان كان مركز اشعاع، وإلى اعداد دراسة للمسلك المؤدي إليه، وإعادة استغلاله كمركب لتصنيع العلف يشغّل العاطلين عن العمل ويدعم موارد المجلس الجهوي.
ووفق ممثل إحدى الشركات المنتجة للعلف، فقد استقر الرأي، بعد معاينة أماكن أخرى بالجهة، على إحداث مصنع للعلف المركب الصالح للدواجن وكافة الحيوانات الأهلية الأخرى، وتعديل مكانه الذي سبق الإعلان عنه لاعتبارات تضاريسية وأخرى رأت فيها السلط المحلية والجهوية فرصة لإحياء بنايات مهملة ومهدّدة بالاندثار بعد ان خصّصت لها الدولة أموالا طائلة.

وسيعتمد هذا المصنع، الذي سيوفّر بصفة مباشرة أكثر من 100 موطن شغل بين إطارات وعمال، على جزء من منتجات مصنعي الخميرة واللفت السكري بذات المنطقة كمواد الأولية.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سعد الله الخلفاوي، أن المشروع سيعزّز النسيج الاقتصادي بالجهة، كما سيكون مدخلا لإعادة الاعتبار لبنايات قديمة وانقاذها وإعادة ادماجها في الحركية الاقتصادية بعد أن بقيت لعقود مهملة ومعدمة الدور.
وأوضح، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه إضافة الى ما سيوفره المصنع المزمع إحداثه بمنطقة بن بشير من علف، سيكون محفزا لعدد من المستثمرين الاخرين ودعما لمحركات التنمية والتشغيل، وفق تقديره.

يشار إلى أن الفضاء المشار إليه قد احدثته الدولة في سنة 1986 كمساكن لسواق مصنع اللفت السكري التابع للدولة آنذاك والاطارات العاملة به، إلا أنه لم يتم استغلاله، وتحول الى فضاء مهمل يستوجب إعادة التهيئة والصيانة.
