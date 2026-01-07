البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

تاس - أعلنت البيت الأبيض أن عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية.



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن جميع عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة.



وقالت: "سيتم إيداع جميع عائدات النفط والمنتجات البترولية الفنزويلية أولا في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة في بنوك معترف بها دوليا لضمان شرعية وعدالة التوزيع النهائي للعائدات".كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي عقوباتها المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، رفعا جزئيا للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي. ووفقا للبيان الرسمي للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التصدير القانوني للنفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.وتعتزم السلطات الأمريكية السيطرة الصارمة على جميع الإمدادات، إذ سيتم نقل النفط من وإلى فنزويلا حصريا عبر ما يسمى بالقنوات القانونية والمصرح بها التي تتوافق مع القانون الأمريكي ومصالح الأمن القومي.ويركز برنامج وزارة الطاقة بشكل خاص على عملية الإنتاج. ونظرا للزوجة العالية للنفط الخام الفنزويلي، ستبدأ الولايات المتحدة بتزويد البلاد بمخففات (نفط خام خفيف). هذه المخففات ضرورية لمزج النفط الخام الثقيل وتحسين جودته، مما سيسهم في تحسين إنتاجه ونقله.كما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن خطة واسعة النطاق لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في فنزويلا.بهدف وقف التراجع المستمر في الإنتاج على مدى سنوات عديدة وضمان النمو على المدى القريب، تُجيز الولايات المتحدة استيراد معدات حقول النفط المتخصصة وقطع الغيار والخدمات. وتشمل هذه العملية إشراك شركاء أمريكيين ودوليين لتوفير التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات اللازمة.سيتم إيلاء اهتمام خاص لإعادة تأهيل نظام الكهرباء في البلاد، والذي وصفته وزارة الطاقة الأمريكية بأنه "متهالك وهش". ووفقا للوزارة، انخفض إنتاج الكهرباء في فنزويلا بأكثر من 30%.