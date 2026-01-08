تطاوين: تواصل إنجاز مشاريع تجهيز محطات الضخّ بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق السقوية بذهيبة ورمادة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل أشغال مشاريع تجهيز المناطق السقوية بالطاقة الشمسية بعدد من محطات الضخّ والمناطق السقوية بمعتمديتَي ذهيبة ورمادة من ولاية تطاوين، ضمن سلسلة من المشاريع المموّلة من البرنامج الوطني والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، والتي تشمل محطات ضخّ فلاحية ومناطق سقوية كبرى، بهدف تقليص كلفة الطاقة وتحسين استمرارية التزويد بالمياه، وتحسين مردودية المستغلات الفلاحية.



وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، منجي شنيتر، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المتابعة شملت مشروعاً أول يتمثّل في اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة طاقة شمسية موصولة بالشبكة بمحطات الضخّ المرطبة 2 والمرطبة 8 والمرطبة 9 بمعتمدية ذهيبة، بكلفة جملية قدرها 522 ألف دينار على اعتمادات البرنامج الوطني لسنة 2024، مشيراً إلى أنّ الأشغال حظيت بالقبول الوقتي بتاريخ 29 أكتوبر 2025.







وأضاف أنّ المشروع الثاني يتعلّق باقتناء وتركيب منظومة طاقة شمسية بالمنطقة السقوية نكريف 1 بمعتمدية رمادة، بكلفة جملية تُقدّر بنحو 123 ألف دينار على اعتمادات البرنامج الوطني لسنة 2025، موضحاً أنّ نسبة تقدّم الإنجاز بلغت حوالي 90 بالمائة.

وأوضح أنّ المشروع الثالث يهمّ اقتناء وتركيب أربعة أنظمة للطاقة الشمسية بمحطات الضخّ المرطبة 1 والمرطبة 3 والمرطبة 10 وأوني بمعتمدية ذهيبة، بكلفة جملية تُقدّر بنحو 788 ألف دينار، وبلغت نسبة تقدّم أشغاله حوالي 90 بالمائة، علما أنّه مموّل من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية ويُنجز تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين،.



وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّه تم الشروع في إجراءات اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة للطاقة الشمسية لمحطات الضخّ كمبوت 1 وكمبوت 2 وكحيل بمعتمدية رمادة ضمن القسط عدد 1، بكلفة جملية تُقدّر بـ797 ألف دينار، إلى جانب مشروع آخر يهمّ اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة شمسية بكلّ من بئر عمير القرية ونكريف 2 بمعتمدية رمادة وأمّ الزيتونة بمعتمدية تطاوين الجنوبية، بكلفة تناهز 900 ألف دينار.

