Babnet   Latest update 20:11 Tunis

تطاوين: تواصل إنجاز مشاريع تجهيز محطات الضخّ بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق السقوية بذهيبة ورمادة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 20:11 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تتواصل أشغال مشاريع تجهيز المناطق السقوية بالطاقة الشمسية بعدد من محطات الضخّ والمناطق السقوية بمعتمديتَي ذهيبة ورمادة من ولاية تطاوين، ضمن سلسلة من المشاريع المموّلة من البرنامج الوطني والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، والتي تشمل محطات ضخّ فلاحية ومناطق سقوية كبرى، بهدف تقليص كلفة الطاقة وتحسين استمرارية التزويد بالمياه، وتحسين مردودية المستغلات الفلاحية.

وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، منجي شنيتر، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المتابعة شملت مشروعاً أول يتمثّل في اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة طاقة شمسية موصولة بالشبكة بمحطات الضخّ المرطبة 2 والمرطبة 8 والمرطبة 9 بمعتمدية ذهيبة، بكلفة جملية قدرها 522 ألف دينار على اعتمادات البرنامج الوطني لسنة 2024، مشيراً إلى أنّ الأشغال حظيت بالقبول الوقتي بتاريخ 29 أكتوبر 2025.


وأضاف أنّ المشروع الثاني يتعلّق باقتناء وتركيب منظومة طاقة شمسية بالمنطقة السقوية نكريف 1 بمعتمدية رمادة، بكلفة جملية تُقدّر بنحو 123 ألف دينار على اعتمادات البرنامج الوطني لسنة 2025، موضحاً أنّ نسبة تقدّم الإنجاز بلغت حوالي 90 بالمائة.
وأوضح أنّ المشروع الثالث يهمّ اقتناء وتركيب أربعة أنظمة للطاقة الشمسية بمحطات الضخّ المرطبة 1 والمرطبة 3 والمرطبة 10 وأوني بمعتمدية ذهيبة، بكلفة جملية تُقدّر بنحو 788 ألف دينار، وبلغت نسبة تقدّم أشغاله حوالي 90 بالمائة، علما أنّه مموّل من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية ويُنجز تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين،.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّه تم الشروع في إجراءات اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة للطاقة الشمسية لمحطات الضخّ كمبوت 1 وكمبوت 2 وكحيل بمعتمدية رمادة ضمن القسط عدد 1، بكلفة جملية تُقدّر بـ797 ألف دينار، إلى جانب مشروع آخر يهمّ اقتناء وتركيب ثلاثة أنظمة شمسية بكلّ من بئر عمير القرية ونكريف 2 بمعتمدية رمادة وأمّ الزيتونة بمعتمدية تطاوين الجنوبية، بكلفة تناهز 900 ألف دينار.
ولفت إلى أنّ المتابعة شملت كذلك عدداً من المستغلات الفلاحية بالمنطقة السقوية بسهل الرومان، للاطلاع على تقدّم موسم الزراعات الكبرى من قمح وشعير، إضافة إلى الأعلاف المروية، مؤكّداً أهمية هذه المشاريع في دعم استدامة الموارد المائية وتقليص كلفة الضخّ وتحسين مردودية الاستغلالات الفلاحية بالجهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321558

babnet
Can 2025
 CAN 2025   Prochains matchs demain vendredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026