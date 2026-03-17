تشمل الغنوشي، القوماني وقيادات أخرى من النهضة... " التصريح بالحكم اثر الجلسة في قضية " المسامرة الرمضانية "
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر جلسة اليوم الثلاثاء، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المسامرة الرمضانية» للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ونظرت الدائرة في القضية التي تشمل قائمة المتهمين فيها كلًا من راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن وآخرين بحالة سراح، بالإضافة إلى رفيق بوشلاكة ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار.
ويتعلّق ملف القضية بمسامرة رمضانية نظّمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان 2023، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلّق بـتدبير اعتداء يُقصد به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، فضلًا عن تهم أخرى ذات صبغة جنائية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325616