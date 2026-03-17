Babnet   Latest update 12:32 Tunis

تشمل الغنوشي، القوماني وقيادات أخرى من النهضة... " التصريح بالحكم اثر الجلسة في قضية " المسامرة الرمضانية "

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 12:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر جلسة اليوم الثلاثاء، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المسامرة الرمضانية» للمفاوضة والتصريح بالحكم.

ونظرت الدائرة في القضية التي تشمل قائمة المتهمين فيها كلًا من راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن وآخرين بحالة سراح، بالإضافة إلى رفيق بوشلاكة ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار.


ويتعلّق ملف القضية بمسامرة رمضانية نظّمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان 2023، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلّق بـتدبير اعتداء يُقصد به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، فضلًا عن تهم أخرى ذات صبغة جنائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325616

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
20°-8
17°-10
16°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>