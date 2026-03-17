قبلي: تكريم حرفي في صناعة "البلغة المرزوقية" وحرفية في طريزة "العقلة" في اطار الاحتفال بايام الصناعات التقليدية واللباس الوطني

تم يوم امس الاثنين بمقر ولاية قبلي، تكريم الحرفي في صناعة "البلغة المرزوقية" سامي بلحسن والحرفية في طريزة "العقلة" وفاء الرزقي، وذلك في اطار الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي.وأوضح معالي صباح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات" ان هذا التكريم يندرج في اطار العناية بالحرفيين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم والحفاظ على الموروث الثقافي والصناعات التقليدية المميزة للجهة فضلا عن تحفيز الشباب على الانخراط في القطاع الحرفي.واشار الى انه قد تم خلال سنة 2025 إحالة 230 مطلبا لفرع البنك التونسي للتضامن لتمتيع أصحابها بقروض المال المتداول لتوسعة مشاريع قائمة او احداث مشاريع جديدة في مجال الصناعات التقليدية، وتم منذ مطلع سنة 2026 والى حد الان إحالة 17 مطلبا للتمتع بذات القروض.ولفت ذات المصدر الى انه تم في اطار الاتفاقية الموقعة خلال السنة الجارية بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والخاصة بتمكين الشباب من تربصات داخل المؤسسات يفتح اثرها باب الانتداب بذات المؤسسة، ابرام 5 اتفاقيات مع 5 مؤسسات منتصبة بالجهة انتفع منها 25 شابا وشابة بهذا النوع من التربصات التي تدوم 5 اشهر بمعدل 5 متربصين بكل مؤسسة على ان تحصل هذه المؤسسة على منحة قدرها 150 دينارا شهريا على كل متربص والذي يحصل بدوره على ذات المبلغ او على 200 دينار شهريا في صورة كان من خريجي التعليم العالي.