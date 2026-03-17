رئيس غرفة الدواجن: رقم قياسي شهده رمضان هذه السنة باستهلاك التونسيين للدجاج بنسبة 90 بالمائة

أكد رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي تسجيل مستويات قياسية في استهلاك الدجاج خلال شهر رمضان لهذه السنة، مشيرا إلى أن الطلب فاق العرض بشكل غير مسبوق.
وأوضح النفزاوي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الطلب على لحوم الدواجن بلغ نحو 90% أو أكثر من إجمالي استهلاك التونسيين للحوم خلال الشهر الكريم، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.


وأضاف أن السوق شهدت إقبالا مكثفا على اللحوم البيضاء باعتبارها الخيار الأكثر توفرا والأقل كلفة مقارنة ببقية أنواع اللحوم، مؤكدا أن هذا الوضع يعكس تحولا في أنماط الاستهلاك لدى الأسر التونسية.
