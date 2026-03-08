غرفة تجار الدواجن: المنتج يتحمل جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار

أكدأن الغرفة استبشرت خيرا بقرار وزارة التجارة فتح أبحاث في قطاع الدواجن، على خلفية الزيادات المتتالية وغير المبررة في أسعار الدجاج خلال الفترة الأخيرة.وفي تصريح للديوان أف أم, أوضح النفزاوي أن قطاع اللحوم البيضاء يقوم أساسا علىهي، معتبرا أن معالجة أزمة الأسعار يجب أن تشملوليس التركيز على حلقة واحدة فقط.وأشار إلى أنالذين قاموا، حسب تعبيره، باستغلال الظروف ورفع أسعار الدجاج الحي، حيث بلغ سعره أحيانا، في حين أن السعر المفترض أقل من ذلك.وبيّن أن تاجر التفصيل ملزم بدوره بهامش ربح محدد، مؤكدا أن عددا من التجارمنذ بداية شهر رمضان رغم ارتفاع الكلفة.كما تحدث النفزاوي عن وجودفي بعض نقاط التزويد، مشيرا إلى أن بعض المزودين يقومون بإصدارثم يطالبون بفارق مالي خارج الفاتورة.وأكد في المقابل أن الغرفة تعمل علىوالتعامل مع مزودين ملتزمين بالأسعار.وفي ما يتعلق بكلفة الإنتاج، أوضح النفزاوي أن، معتبرا أن ذلك كان يفترض أن ينعكس على أسعار الدجاج، وهو ما لم يحدث بالشكل الكافي.وأشار إلى أن الغرفةبهدف تحديد سعر عادل يضمن هامش ربح معقول للمنتجين ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطن.كما شدد على ضرورة، لافتا إلى أن عدد أعوان المراقبة لا يتجاوز، وهو ما يجعل مهمة مراقبة السوق صعبة.وأضاف أنخلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما جعل اللحوم البيضاءوختم النفزاوي بالتأكيد على أن الغرفةمن أجل الحفاظ على توازن السوق وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمواطنين خلال شهر رمضان.