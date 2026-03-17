الجزء الثاني من مشروع "كرامتي" بمنطقة حي هلال محور جلسة عمل بين بلدية تونس وشركائها في المشروع

مثل عرض ومناقشة الجزء الثاني من مشروع "كرامتي" بمنطقة حي هلال (في معتمدية السيجومي من ولاية تونس)، الذي يندرج في إطار شراكة استراتيجية بين بلدية تونس وحكومة إمارة موناكو (الجهة المانحة الرئيسية) والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ONU-Habitat في تونس، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء ببلدية مدينة تونس، باشراف المكلفة بتسييرها سماح دلدول.ويهدف هذا المشروع الرائد، وفق بلاغ نشرته بلدية مدينة تونس، إلى تعزيز كرامة المواطن وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على الفئات الهشة والأكثر احتياجا وخاصة النساء والأطفال، وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل في النسيج الحضري، وتهيئة وتطوير فضاءات عمومية آمنة ونظيفة وصحية وملائمة للجميع (أماكن للالعاب، مناطق خضراء، مساحات اجتماعية.. ).ويعتمد انجاز هذا المشروع على مقاربة تشاركية حقيقية، من خلال استشارة واسعة للسكان، لتحديد الاحتياجات الفعلية وترتيب الأولويات المحلية وتعزيز المرونة الحضرية وقدرة الحي على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المستقبلية.وأكدت بلدية تونس في بلاغها، حرصها على متابعة تقدم أشغال المشروع بالتنسيق مع جميع الشركاء، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات متساكني حي هلال.وواكب جلسة العمل ممثلتان عن مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (ONU-Habitat) ومتصرف الدائرة البلدية السيجومي إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.