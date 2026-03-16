الحرب على إيران... صواريخ جديدة على إسرائيل ومستوطنات الضفة وإصابة 200 جندي أمريكي منذ بدء الحرب

في اليوم الـ18 من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، شنت طهران وحزب الله هجمات صاروخية متزامنة على مناطق بإسرائيل، في حين أفاد مراسل الجزيرة بدوي انفجارات في العاصمة الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات صاروخية على إسرائيل ضمن الموجة الـ56 من عملية "الوعد الصادق 4″، كما أكد استهداف "مراكز للجيش الأمريكي بقاعدتي الظفرة والشيخ عيسى الجويتين وقاعدة الجفير البحرية".في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران اليوم حملت قنابل عنقودية، وأن أحدها ألحق أضرارا مادية بـ8 مواقع وسط إسرائيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 142 إسرائيليا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية جرّاء الحرب.وقال وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا صاروخية سقطت في محيط مقر الكنيست (البرلمان)، وقرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، عقب رشقة صاروخية من إيران.ومع استمرار أزمة الطاقة الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول المستفيدة من المضيق بالقتال والدفاع عنه، مؤكدا أن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل جيد، كما لوَّح باحتمال استهداف جزيرة خارك الإيرانية مرة أخرى.ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس ترمب يأمل الإعلانَ عن تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وفي الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم على جزيرة خارك قد تنتج عنه معادلة جديدة وقاسية لأسعار الطاقة وتوزيعها في العالم.وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفرقة 91 بدأت عملية ضد ما قال إنها معاقل لحزب الله في جنوب لبنان.كما شنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وعدد من مدن وبلدات جنوب لبنان بينها الخيام وبنت جبيل.خليجيا، جددت قطر والسعودية إدانتهما للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضيهما ودول خليجية أخرى، وذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الخارجية السعودي.