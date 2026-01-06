النجم الساحلي يفوز وديا على بعث بوحجلة 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d334f7ef739.58748297_gjmphqoklnfei.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النجم الساحلي اليوم الثلاثاء على بعث بوحجلة 2 - 1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءث ثنائية النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت بملعب القنطاوي عن طريق ريان عنان و ياسين الشعباني فيما جاء هدف بعث بوحجلة بامضاء اللاعب جعفر موسى.

يذكر أنّ النجم الساحلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 19 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة، فيما يحتل بعث بوحجلة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية المركز السادس ضمن المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة وذلك بعد مضي 13 جولة.