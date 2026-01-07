Babnet   Latest update 22:10 Tunis

مركز النهوض بالصادرات ينظم الدورة الرّابعة لتظاهرة "اللّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّة" خلال شهر ديسمبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ea94d3edab9.69982178_ihnfpmojqkgel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 22:10 قراءة: 1 د, 52 ث
      
يعتزم مركز النهوض بالصّادرات تنظيم الدورة الرّابعة لتظاهرة "اللّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّةTunisia Africa Business Meetings – TABM2026 "خلال شهر ديسمبر 2026، وفق ما كشف عنه، الاربعاء، المدير بالادارة المركزية لدراسة ومقاربة الاسواق بمركز النهوض بالصادرات، سامي حسان.

وافاد حسان، خلال ندوة صحفية، انتظمت بدار المصدر، وخصصت لتقديم البرنامج الترويجي وابرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2026، ان هذه الدورة تندرج في إطار استراتيجيّة المركز الرّامية إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز تموقع المنتجات والخدمات التونسيّة داخل الفضاء الإفريقي.


وتهدف هذه التظاهرة الرّائدة إفريقيّا في مجال تشبيك الأعمال وربط شراكات مهنيّة، وفق المسؤول، الى دعم توجّه المؤسّسات التونسيّة المصدّرة نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء ودفع المبادلات التجاريّة مع البلدان الإفريقيّة في إطار الاستفادة من الآليات القانونيّة المحفّزة للتجارة البينيّة الإفريقيّة، فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصاديّة المستديمة بين الفاعلين الاقتصاديّين التونسيّين ونظرائهم الأفارقة وتوفير فضاء عملي للقاءات المهنيّة المباشرة بين روّاد الأعمال.


واكد انه سيتمّ، في هذا الإطار، توجيه الدعوة إلى ما لا يقلّ عن 130رائد(ة) أعمال إفريقي من حوالي 30 دولة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مع تنظيم لقاءات مهنيّة مباشرة مع أكثر من 200 مؤسّسة تونسيّة تنشط في قطاعات واعدة.
وبين في السياق ذاته، ان هذه التظاهرة تشمل عددا من القطاعات ذات الأولويّة، من بينها الصناعات الغذائيّة ومواد البناء والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والنسيج والملابس والصناعات الصيدلانيّة والأشغال العامّة وخدمات الصحّة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتشمل قائمة البلدان الإفريقيّة المستهدفة، بحسب حسان، حوالي 30 دولة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وزامبيا وأنغولا والكونغو برازافيل ونيجيريا وغانا والبنين والسّنغال والرأس الأخضر وغامبيا.
ومن بين الدول الافريقية الاخرى المعنية بهذه الفعالية، غينيا بيساو وموريتانيا والكوت ديفوار وبوركينا فاسو وتوغو والكاميرون والغابون وغينيا كوناكري وجنوب إفريقيا والنيجر وسيراليون وموزمبيق ومدغشقر وبوروندي وناميبيا وإثيوبيا.

يشار الى ان الدورة الأولى "للّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّة" قد نُظّمت سنة 2020 بصفة افتراضيّة، وشهدت مشاركة أكثر من 800 مؤسّسة تونسيّة وإفريقيّة، وتنظيم ما يزيد عن 1300 لقاء مهني، ونُظّمت الدورة الثانية بصفة حضوريّة، وسجّلت تنظيم 2317 لقاء عمل مباشر، بمشاركة مؤسّسات من 17 دولة إفريقيّة وأكثر من 200 مؤسّسة تونسيّة، مع نسبة رضا عامّة بلغت 86 بالمائة ونسبة إنجاز عقود في حدود 36 بالمائة.

وانعقدت الدورة الثالثة سنة 2024 وسجّلت أكثر من 4000 لقاء مهني مباشر بين 215 شركة تونسيّة و120 شركة ومؤسّسة إفريقيّة من 25 دولة، مع نسبة إنجاز عقود تُقدّر بـ12 بالمائة ومشاركة نسائيّة لافتة بلغت 38 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321506

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet13°
9° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
16°-8
18°-8
15°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25282,8
  • (07/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36759 DT
  • (07/01)
  • 1 $ = 2,87912 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026