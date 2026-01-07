مركز النهوض بالصادرات ينظم الدورة الرّابعة لتظاهرة "اللّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّة" خلال شهر ديسمبر 2026

يعتزم مركز النهوض بالصّادرات تنظيم الدورة الرّابعة لتظاهرة "اللّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّةTunisia Africa Business Meetings – TABM2026 "خلال شهر ديسمبر 2026، وفق ما كشف عنه، الاربعاء، المدير بالادارة المركزية لدراسة ومقاربة الاسواق بمركز النهوض بالصادرات، سامي حسان.



وافاد حسان، خلال ندوة صحفية، انتظمت بدار المصدر، وخصصت لتقديم البرنامج الترويجي وابرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2026، ان هذه الدورة تندرج في إطار استراتيجيّة المركز الرّامية إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز تموقع المنتجات والخدمات التونسيّة داخل الفضاء الإفريقي.



وتهدف هذه التظاهرة الرّائدة إفريقيّا في مجال تشبيك الأعمال وربط شراكات مهنيّة، وفق المسؤول، الى دعم توجّه المؤسّسات التونسيّة المصدّرة نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء ودفع المبادلات التجاريّة مع البلدان الإفريقيّة في إطار الاستفادة من الآليات القانونيّة المحفّزة للتجارة البينيّة الإفريقيّة، فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصاديّة المستديمة بين الفاعلين الاقتصاديّين التونسيّين ونظرائهم الأفارقة وتوفير فضاء عملي للقاءات المهنيّة المباشرة بين روّاد الأعمال.واكد انه سيتمّ، في هذا الإطار، توجيه الدعوة إلى ما لا يقلّ عن 130رائد(ة) أعمال إفريقي من حوالي 30 دولة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مع تنظيم لقاءات مهنيّة مباشرة مع أكثر من 200 مؤسّسة تونسيّة تنشط في قطاعات واعدة.وبين في السياق ذاته، ان هذه التظاهرة تشمل عددا من القطاعات ذات الأولويّة، من بينها الصناعات الغذائيّة ومواد البناء والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والنسيج والملابس والصناعات الصيدلانيّة والأشغال العامّة وخدمات الصحّة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.وتشمل قائمة البلدان الإفريقيّة المستهدفة، بحسب حسان، حوالي 30 دولة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وزامبيا وأنغولا والكونغو برازافيل ونيجيريا وغانا والبنين والسّنغال والرأس الأخضر وغامبيا.ومن بين الدول الافريقية الاخرى المعنية بهذه الفعالية، غينيا بيساو وموريتانيا والكوت ديفوار وبوركينا فاسو وتوغو والكاميرون والغابون وغينيا كوناكري وجنوب إفريقيا والنيجر وسيراليون وموزمبيق ومدغشقر وبوروندي وناميبيا وإثيوبيا.يشار الى ان الدورة الأولى "للّقاءات المهنيّة التونسيّة الإفريقيّة" قد نُظّمت سنة 2020 بصفة افتراضيّة، وشهدت مشاركة أكثر من 800 مؤسّسة تونسيّة وإفريقيّة، وتنظيم ما يزيد عن 1300 لقاء مهني، ونُظّمت الدورة الثانية بصفة حضوريّة، وسجّلت تنظيم 2317 لقاء عمل مباشر، بمشاركة مؤسّسات من 17 دولة إفريقيّة وأكثر من 200 مؤسّسة تونسيّة، مع نسبة رضا عامّة بلغت 86 بالمائة ونسبة إنجاز عقود في حدود 36 بالمائة.وانعقدت الدورة الثالثة سنة 2024 وسجّلت أكثر من 4000 لقاء مهني مباشر بين 215 شركة تونسيّة و120 شركة ومؤسّسة إفريقيّة من 25 دولة، مع نسبة إنجاز عقود تُقدّر بـ12 بالمائة ومشاركة نسائيّة لافتة بلغت 38 بالمائة.