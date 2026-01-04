عدّة قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا 2025: الموعد والتفاصيل
تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الإفريقية مساء الاثنين إلى ملعب أدرار بمدينة أكادير، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بنين، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.
أسندت لجنة الحكّام التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى الحكم الغابوني بيير جيسلان أتشو، على أن تنطلق المباراة في تمام:
* 17:00 بتوقيت تونس والمغرب
* 19:00 بتوقيت مصر
مشوار المنتخبينتصدّر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على زيمبابوي (2-1) وجنوب إفريقيا (1-0)، مقابل تعادل دون أهداف أمام أنغولا.
ويحمل منتخب “الفراعنة” الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب القاري، إذ سبق له التتويج سبع مرات (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، ويسعى إلى لقبه الثامن بعد انتظار دام 15 عاماً.
في المقابل، بلغ منتخب بنين الدور ثمن النهائي بعد حلوله ثالثاً في مجموعته برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز على بوتسوانا مقابل هزيمتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.
تاريخ المواجهاتتحمل مواجهة الاثنين طابعها الخامس بين المنتخبين، حيث فاز منتخب مصر في 3 مباريات، مقابل تعادل وحيد انتهى بنتيجة 3-3 في جوان 2004.
وسجّل لاعبو مصر 14 هدفاً في شباك بنين، مقابل 5 أهداف استقبلتها شباك “الفراعنة”.
الموعد القادمسيواجه الفائز من مباراة مصر وبنين، في الدور ربع النهائي، المتأهل من لقاء منتخب كوت ديفوار (حامل اللقب) ومنتخب بوركينا فاسو، المقرر يوم الثلاثاء المقبل بمدينة مراكش.
القنوات الناقلةتمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث مباريات البطولة عبر باقة beIN Max ومنصّتي TOD TV وbeIN Connect.
كما أعلن التلفزيون الجزائري اقتناء حقوق بث 15 مباراة من البطولة، سيتم نقلها عبر القناة الأرضية الأولى، وتشمل مباريات منتخبات عربية وأقوى المواجهات الإفريقية.
تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى على نايل ساتيمكن استقبال القناة الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات وفق المعطيات التالية:
* القمر الصناعي: نايل سات
Chaine: Programme nationale HD
* التردد: 11680
* معدل الترميز: 27500
* معامل تصحيح الخطأ: 2/3
* الاستقطاب: أفقي
* جودة البث: HD
قنوات أخرى مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين* TNT المغربية
* Arryadia HD الأرضية المغربية
* ORTM (مالي)
* RTS1 Sénégal (السنغال)
* TVGE (غينيا الاستوائية)
* Canal 2 International (الكاميرون)
* Max Sport 1 (بلغاريا)
* Sportitalia (إيطاليا) عبر الإنترنت وHbbTV
