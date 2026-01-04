عدّة قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا 2025: الموعد والتفاصيل

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الإفريقية مساء الاثنين إلى ملعب أدرار بمدينة أكادير، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بنين، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.







* القمر الصناعي: نايل سات

Chaine: Programme nationale HD

* التردد: 11680

* معدل الترميز: 27500

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3

* الاستقطاب: أفقي

* جودة البث: HD

أسندت لجنة الحكّام التابعة لـإدارة اللقاء إلى الحكم الغابوني، على أن تنطلق المباراة في تمام:بتوقيت تونس والمغرببتوقيت مصرتصدّر منتخب مصربرصيد، بعد فوزه على، مقابل تعادل دون أهداف أمامويحمل منتخب “الفراعنة” الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب القاري، إذ سبق له التتويج(1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، ويسعى إلى لقبه الثامن بعد انتظار دام 15 عاماً.في المقابل، بلغ منتخب بنين الدور ثمن النهائي بعد حلولهبرصيد، جمعها من فوز علىمقابل هزيمتين أمامتحمل مواجهة الاثنين طابعها الخامس بين المنتخبين، حيث فاز منتخب مصر في، مقابلانتهى بنتيجةفي جوان 2004.وسجّل لاعبو مصرفي شباك بنين، مقابلاستقبلتها شباك “الفراعنة”.سيواجه الفائز من مباراة مصر وبنين، في، المتأهل من لقاء(حامل اللقب) و، المقرر يومبمدينةتمتلك شبكةحقوق بث مباريات البطولة عبر باقةومنصّتيكما أعلناقتناء حقوق بثمن البطولة، سيتم نقلها عبر، وتشمل مباريات منتخبات عربية وأقوى المواجهات الإفريقية.يمكن استقبال القناة الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات وفق المعطيات التالية:الأرضية المغربية(مالي)(السنغال)(غينيا الاستوائية)(الكاميرون)(بلغاريا)(إيطاليا) عبر الإنترنت وHbbTV