Babnet   Latest update 00:04 Tunis

كأس ملك إسبانيا: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويغادر المسابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7686413e5e8.97581375_oinpjghkqmelf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 00:02 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ودّع نادي برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا رغم فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إياب نصف النهائي، ليصبح مجموع المباراتين 4-3 لصالح الفريق العاصمي.

وكان برشلونة قد خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة في مدريد، ما صعّب مهمته في لقاء العودة.


وافتتح مارك بيرنال التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.


وفي الشوط الثاني، عاد بيرنال ليوقّع الهدف الثالث في الدقيقة 72، غير أن برشلونة عجز عن تسجيل الهدف الرابع الذي كان سيمنحه بطاقة العبور إلى النهائي.

وبتأهله، ينتظر أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، علما أن ريال سوسييداد كان قد فاز ذهابا خارج أرضه بنتيجة 1-0، على أن يُقام لقاء الإياب يوم الأربعاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324682

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
18°-12
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 00:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>