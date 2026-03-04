كأس ملك إسبانيا: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ويغادر المسابقة

ودّع نادي برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا رغم فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إياب نصف النهائي، ليصبح مجموع المباراتين 4-3 لصالح الفريق العاصمي.وكان برشلونة قد خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة في مدريد، ما صعّب مهمته في لقاء العودة.وافتتح مارك بيرنال التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وفي الشوط الثاني، عاد بيرنال ليوقّع الهدف الثالث في الدقيقة 72، غير أن برشلونة عجز عن تسجيل الهدف الرابع الذي كان سيمنحه بطاقة العبور إلى النهائي.وبتأهله، ينتظر أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، علما أن ريال سوسييداد كان قد فاز ذهابا خارج أرضه بنتيجة 1-0، على أن يُقام لقاء الإياب يوم الأربعاء.