تم الإثنين إعادة فتح مكتب بريد أولاد بوسعد بمعتمدية القطار من ولاية قفصة، وذلك بعد الإنتهاء من أشغال إعادة تهيئته.



وسيؤمن مكتب البريد أولاد بوسعد، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة.







ويندرج إعادة فتح مكتب البريد في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتجديدها وتقريب الخدمات للمواطنين.

