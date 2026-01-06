مدنين: اقرار تدخلات واجراءات لتحسين الوضع البيئي وجودة الحياة بمنطقة حسي مدنين من معتمدية مدنين الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>

اقرت جلسة عمل انعقدت يوم امس الاثنين بولاية مدنين جملة من الاجراءات والتدخلات وفقا لبرنامج زمني محدد منها العاجلة ومتوسطة المدى واخرى طويلة المدى، لتحسين الوضع البيئي والارتقاء بجودة الحياة وبالمشهد العام بمنطقة حسي مدنين من معتمدية مدنين الجنوبية، وذلك امام ما تشهده هذه المنطقة من اشكالات بيئية في ظل تراكم النفايات وتسربات للمياه خاصة وان المنطقة يشقها الوادي الذي اصبح مصبا لنفايات البناء ومياه التطهير ووكرا للحشرات والكلاب السائبة والخنزير ما خلق حالة من التذمر لدى الاهالي.



وتضمنت هذه التدخلات العاجلة تكليف مصالح التجهيز وديوان التطهير الانطلاق بداية من هذا الاسبوع بازالة الرواسب التي تعيق جريان المياه والاعداد لتنفيذ حملات تدخل ميداني منها حملة نظافة موسعة بين مختلف المتدخلين لتنظيف حواشي الوادي وازالة فضلات البناء والفضلات المنزلية وذلك بداية من الاسبوع المقبل وحملة لقنص الخنزير والكلاب السائبة واخرى لرش المبيدات من اجل مقاومة الحشرات والقوارض.





كما تقرر ضمن التدحلات العاجلة الترفيع في نسق رفع الفضلات المنزلية وتكثيف المجهود الرقابي للتصدي لعمليات رمي الفضلات ومخلفات البناء بحرم الوادي مع اقرار اجراءات ردعية للمخالفين واصدار قرار بلدي في الاطار، الى جانب دعوة اصحاب الاراضي المجاورة للوادي الى وضع اسيجة حديدية لحماية مستغلاتهم مستفيدين من الامتيازات الممنوحة في الغرض من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

اما في مجال الاجراءات متوسطة المدى، فقد تم تخصيص حوالي 600 الف دينار للتدخل وتنظيف مجرى الوادي على طول 10 كلم خلال السداسي الاول من هذه السنة الجديدة واتمام الاجراءات اللازمة لانطلاق عملية المعالجة الثلاثية بمحطة التطهير الموجودة بالمنطقة بما من شانه ان يحد من كميات المياه التي يتم صرفها حاليا بالوادي وتخلق ازعاجا للمواطنين، اضافة الى تكليف مصالح بلدية مدنين والفلاحة باعادة تحديد حرم الوادي ومنع البناء داخله وذلك في اطار تحيين الملك العمومي للمياه.

امّا على المدى البعيد فقد تقرر تكليف البلدية والمصالح المعنية بادماج الاودية في برامج التهيئة العمرانية والتنسيق مع المصالح المركزية لوزارات الفلاحة والبيئة والتجهيز لوضع برنامج تدخل يجسم الحلول الجذرية لهذه الوضعية .



يذكر ان هذه الجلسة، التى اشرف عليها والي الجهة وليد الطبوبي، جاءت متابعة لزيارة ميدانية اداها يوم الجمعة الماضي وقف خلالها عن كثب على الوضع البيئي بمنطقة حسي مدنين والاثار السلبية التي يطرحها الوادي بالمنطقة وازعاجات محطة التطهير ومشاغل اخرى رفعها الاهالي ومنها البنية التحتية.