شركة النفط الفنزويلية تقول إنها تتفاوض مع إدارة ترامب على السماح لها ببيع النفط

Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 23:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قالت شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة إنها تتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السماح لها ببيع نفط البلاد.

وقالت الشركة في بيان: "تم تطوير هذه العملية بموجب خطط مماثلة لتلك المعمول بها مع الشركات العالمية، مثل شيفرون، وتعتمد على معاملة تجارية بحتة، مع معايير الشرعية والشفافية والمنفعة لكلا الطرفين".


وتعتزم الولايات المتحدة السماح باستيراد معدات خاصة بحقول النفط وقطع الغيار والخدمات لزيادة إنتاج النفط في فنزويلا، والذي يبلغ نحو مليون برميل يوميا.


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت خلال مؤتمر صحفي دوري، إن جميع عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة.

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي عقوباتها المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321522

